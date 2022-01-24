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https://arabic.sputniknews.com/20220124/غوغل-تحذر-من-حكم-قضائي-قد-يكون-له-تأثير-مدمر-على-الإنترنت-1056942499.html
غوغل تحذر من حكم قضائي قد يكون له تأثير "مدمر" على الإنترنت
غوغل تحذر من حكم قضائي قد يكون له تأثير "مدمر" على الإنترنت
طلبت شركة "غوغل" الأمريكية من المحكمة العليا في أستراليا إلغاء حكم صدر في عام 2020، محذرة ‏من أنه قد يكون له تأثير "مدمر" على الإنترنت الأوسع، بحسب تعبيرها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T09:56+0000
2022-01-24T09:56+0000
مجتمع
منوعات
شركة غوغل
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وفي ملف قدمه عملاق البحث، يوم الجمعة الماضي، زعم "غوغل" أنه سيضطر إلى "العمل كجهاز رقابة" إذا لم تبطل أعلى محكمة في أستراليا قرارا بمنح محامي 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير لمقال ربطته الشركة من خلاله محرك البحث الخاص بها، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما اتصل محامي ولاية فيكتوريا، جورج ديفتيروس، والذي تضمنت قائمة عملائه السابقين أفرادا متورطين في جرائم قتل العصابات سيئة السمعة في ملبورن، بشركة "غوغل" لمطالبتها بإزالة مقال نشر في عام 2004 من على موقع "The Age".وتضمّن المقال تغطية اتهامات بالقتل وجهها المدعون ضد ديفتيروس فيما يتعلق بوفاة 3 رجال، وتم إسقاط هذه التهم في وقت لاحق من عام 2005، ورفضت "غوغل" حذف المقال من نتائج البحث، لأنها اعتبرت الموقع الناشر "مصدرا ذو سمعة طيبة".ومع رفض "غوغل" حذف المقال، قام المحامي جورج ديفتيروس برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، وزعم أن المقال ونتائج محرك البحث قاما بتشويه سمعته، وفي النهاية حكم القاضي بأن مقال موقع "The Age" أظهر ديفتيروس بأنه كان متساهلا مع عصابات ملبورن، ورفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية محاولة من "غوغل" لإلغاء الحكم.والآن تؤكد شركة "غوغل" للمحكمة العليا في أستراليا، بحسب "ذا غارديان"، أنه إذا تُرك الحكم الصادر في عام 2020 قائما، فإنه سيجعل "غوغل" مسؤولا بصفته ناشرا لأي مسألة منشورة على الإنترنت، لكنها في الواقع توفر فقط روابط عبر نتائج بحثها، بما في ذك القصص الإخبارية التي تأتي من مصادر حسنة السمعة.
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مجتمع, منوعات, شركة غوغل

غوغل تحذر من حكم قضائي قد يكون له تأثير "مدمر" على الإنترنت

09:56 GMT 24.01.2022
© REUTERS / Reuters Staffشعار شركة "غوغل" الأمريكية
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
شعار شركة "غوغل" الأمريكية
© REUTERS / Reuters Staff
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طلبت شركة "غوغل" الأمريكية من المحكمة العليا في أستراليا إلغاء حكم صدر في عام 2020، محذرة ‏من أنه قد يكون له تأثير "مدمر" على الإنترنت الأوسع، بحسب تعبيرها.
وفي ملف قدمه عملاق البحث، يوم الجمعة الماضي، زعم "غوغل" أنه سيضطر إلى "العمل كجهاز رقابة" إذا لم تبطل أعلى محكمة في أستراليا قرارا بمنح محامي 40 ألف دولار كتعويض عن التشهير لمقال ربطته الشركة من خلاله محرك البحث الخاص بها، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما اتصل محامي ولاية فيكتوريا، جورج ديفتيروس، والذي تضمنت قائمة عملائه السابقين أفرادا متورطين في جرائم قتل العصابات سيئة السمعة في ملبورن، بشركة "غوغل" لمطالبتها بإزالة مقال نشر في عام 2004 من على موقع "The Age".
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وتضمّن المقال تغطية اتهامات بالقتل وجهها المدعون ضد ديفتيروس فيما يتعلق بوفاة 3 رجال، وتم إسقاط هذه التهم في وقت لاحق من عام 2005، ورفضت "غوغل" حذف المقال من نتائج البحث، لأنها اعتبرت الموقع الناشر "مصدرا ذو سمعة طيبة".
ومع رفض "غوغل" حذف المقال، قام المحامي جورج ديفتيروس برفع دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، وزعم أن المقال ونتائج محرك البحث قاما بتشويه سمعته، وفي النهاية حكم القاضي بأن مقال موقع "The Age" أظهر ديفتيروس بأنه كان متساهلا مع عصابات ملبورن، ورفضت محكمة الاستئناف الفيكتورية محاولة من "غوغل" لإلغاء الحكم.
والآن تؤكد شركة "غوغل" للمحكمة العليا في أستراليا، بحسب "ذا غارديان"، أنه إذا تُرك الحكم الصادر في عام 2020 قائما، فإنه سيجعل "غوغل" مسؤولا بصفته ناشرا لأي مسألة منشورة على الإنترنت، لكنها في الواقع توفر فقط روابط عبر نتائج بحثها، بما في ذك القصص الإخبارية التي تأتي من مصادر حسنة السمعة.
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