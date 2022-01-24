https://arabic.sputniknews.com/20220124/فرنسا-تنصح-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-أوكرانيا-1057031209.html

فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا

فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا

نصحت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا ما لم يكن لديهم سبب جوهري، نظرا للتوترات على حدود البلاد. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T15:24+0000

2022-01-24T15:24+0000

2022-01-24T15:24+0000

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وقالت الوزارة في بيان إنه بسبب "التعزيزات العسكرية الروسية" على الحدود مع جارتها "يوصى بممارسة يقظة شديدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "فرانس برس".وأضاف البيان: "يوصى بشدة بتجنب المناطق الحدودية في شمال وشرق البلاد، ويوصى قدر الإمكان بتأجيل أي سفر إلى أوكرانيا ليس ضروريا أو عاجلا".أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إعلانا بشأن السفر يحذر الأمريكيين من السفر إلى روسيا "بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا"، وأمرت برحيل عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا.فيما قال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوسيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي لن يحذو حذو واشنطن مضيفا أنه ليست هناك حاجة "لتهويل" الموقف أثناء استمرار المحادثات مع روسيا.لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت يوم الاثنين إنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على "التهديد المتزايد من روسيا".كما نصحت وزارة الخارجية الأسترالية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا، ووجهت ذوي موظفي السفارة الأسترالية في كييف بمغادرة البلاد.قال حلف شمال الأطلسي، الاثنين، إنه سيرسل طائرات وسفنا لتعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية، في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تنسيق "رد صارم على روسيا إذا غزت أوكرانيا".من جانبه شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.وقال بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات واشنطن باجلاء دبلوماسييها من كييف: "بشكل عام، نقول ونريد أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن تصعيد التوتر يتم من خلال الإجراءات الإعلامية والإجراءات الملموسة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".في حين لم تبد روسيا نية لإجراء كهذا ونفت مرارا الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصر الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أن حشدا عسكريا روسيا هائلا على حدودها الغربية يتأهب لاجتياح أوكرانيا.وترد موسكو بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر "العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمن البلاد القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

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