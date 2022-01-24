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قطة التزلج "تيدي سكيتس"... ذهبت ولم تعد
قطة التزلج "تيدي سكيتس"... ذهبت ولم تعد
عُرفت القطة "تيدي سكيتس" بمهارتها العالية في التزلج على الجليد باستخدام زلاجة تعتليها أسفل التلال المغطاة بالثلج. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T18:26+0000
2022-01-24T18:26+0000
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وكان متسابق الدراجات النارية الأمريكي فيل سميج، قد اعتاد على نشر مقاطع فيديو عبر قناته على يوتيوب مع قطته المسماة "تيدي سكيتس"، حيث لطالما أظهر هذا الحيوان الأليف مهارته في التزلج من خلال القفز بثقة كبيرة على زلاجة ثلجية، والانزلاق إلى أسفل التلال ليتخطى كافة العقبات.وظهر أول فيديو لـ "تيدي سكيتس" في أبريل / نيسان 2020، حيث قامت القطة الجميلة بأداء الحيل، وقطع المسارات التي أعدها لها سميج، إلا أن المؤسف في الأمر أن تيدي الذكية اختفت عن الأنظار في أغسطس / آب الماضي، ولم يستطع مالكها العثور عليها.وقال سميج مؤخرا، في 8 يناير / كانون الثاني، في أحد الفيديوهات التي عرض من خلالها أفضل الحيل التي تمتعت بها القطة تيدي: "آسف، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً، ولكن نظرًا لأن تيدي لم تعد بعد، كان من المحزن جدًا تعديل هذه اللقطات. آمل أن تستمتع بالثلج في مكان ما، كلنا نحبك يا تيدي!".ويواصل أكثر من خمسة آلاف مشترك متابعة قناة سميج على يوتيوب، بينما لا يزال 19 ألف مستخدم على إنستغرام يتابعون حساب تيدي الشخصي، في حين لم يتم تحديث الصفحة منذ اختفائها إلا فيما ندر.
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العالم, نادي الفيديو, القطة

قطة التزلج "تيدي سكيتس"... ذهبت ولم تعد

18:26 GMT 24.01.2022
© Photo / Smagical
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عُرفت القطة "تيدي سكيتس" بمهارتها العالية في التزلج على الجليد باستخدام زلاجة تعتليها أسفل التلال المغطاة بالثلج.
وكان متسابق الدراجات النارية الأمريكي فيل سميج، قد اعتاد على نشر مقاطع فيديو عبر قناته على يوتيوب مع قطته المسماة "تيدي سكيتس"، حيث لطالما أظهر هذا الحيوان الأليف مهارته في التزلج من خلال القفز بثقة كبيرة على زلاجة ثلجية، والانزلاق إلى أسفل التلال ليتخطى كافة العقبات.
وظهر أول فيديو لـ "تيدي سكيتس" في أبريل / نيسان 2020، حيث قامت القطة الجميلة بأداء الحيل، وقطع المسارات التي أعدها لها سميج، إلا أن المؤسف في الأمر أن تيدي الذكية اختفت عن الأنظار في أغسطس / آب الماضي، ولم يستطع مالكها العثور عليها.
وقال سميج مؤخرا، في 8 يناير / كانون الثاني، في أحد الفيديوهات التي عرض من خلالها أفضل الحيل التي تمتعت بها القطة تيدي: "آسف، لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً، ولكن نظرًا لأن تيدي لم تعد بعد، كان من المحزن جدًا تعديل هذه اللقطات. آمل أن تستمتع بالثلج في مكان ما، كلنا نحبك يا تيدي!".
ويواصل أكثر من خمسة آلاف مشترك متابعة قناة سميج على يوتيوب، بينما لا يزال 19 ألف مستخدم على إنستغرام يتابعون حساب تيدي الشخصي، في حين لم يتم تحديث الصفحة منذ اختفائها إلا فيما ندر.
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