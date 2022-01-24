https://arabic.sputniknews.com/20220124/لأول-مرة-في-العالمعلماء-روس-يصنعون-بكتين-لتنظيف-جسم-الإنسان-من-السموم-1056896194.html

لأول مرة في العالم..علماء روس يصنعون "بكتين" لتنظيف جسم الإنسان من السموم

لأول مرة في العالم..علماء روس يصنعون "بكتين" لتنظيف جسم الإنسان من السموم

تمكن علماء روس ولأول مرة في العالم من تصنيع مادة "البكتين السائل" بطريقة "خضراء". 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T08:54+0000

2022-01-24T08:54+0000

2022-01-24T09:00+0000

روسيا

مجتمع

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وتمكن علماء من جامعة "دوبنا" بتصنيع هذه المادة الممتصة للسموم في الجسم، باستخدام تقنية ليس لها مثيل من حيث الكفاءة، بحسب ما ذكر المركز الصحفي للجامعة.و يعتقد الخبراء أن الاستهلاك اليومي من البكتين يسمح للشخص بالتقليل من تناول طعامه اليومي، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأورام ، ويعيد عمل الجهاز الهضمي إلى طبيعته. وأوضح العلماء أن البكتين ضروري في العلاج والوقاية من عدد من الأمراض ، ولكن من الصعب جدًا الحصول عليه بشكل نقي ومستقر. وتعمل إضافات المثبتات على تقليل الخصائص المفيدة عن طريق الإخلال بالتوازن الكيميائي المعقد وتوازن الطور داخل المادة. ووفقاً للخبراء، فإن الأحماض المستخدمة في استخلاص البكتين من الفاكهة تدمر هيكلها الجزيئي، مما يقلل بشكل حاد من القدرة على "امتصاص" السموم.وقالت البروفيسورة رايسا جورشكوفا ، مدير البحوث والتعليم Physhimbiopharm. مركز جامعة ولاية دوبنا، "من خلال التحكم في عمليات إطلاق البكتين على المستوى الخلوي بمساعدة المعدات المبتكرة المصنوعة من مواد غير نشطة كيميائيًا، حصلنا على منتج عالي الجودة من أنواع مختلفة من الفاكهة. وتستند العملية بالكامل إلى توفير الموارد".ويحدد أصل المواد الخام، كما أوضح العلماء، الخصائص المفيدة للبكتين: على سبيل المثال، يربط بكتين الحمضيات السموم الداخلية بشكل أفضل، كما أن بكتين التفاح يربط أيونات المعادن الثقيلة. يجمع البكتين الهجين الذي تم الحصول عليه بواسطة التكنولوجيا الجديدة بين الخصائص المفيدة للبكتينات من أصل مختلف.ويعتبر المكون النشط لجزيء البكتين هو مجموعات الكربوكسيل لحمض الجالاكتورونيك. في صناعة المواد الغذائية ، تستخدم البكتين على نطاق واسع ، وأكثر من نصف مجموعات الكربوكسيل منها "مصنعة" بالروابط الكيميائية. تهدف التكنولوجيا الروسية الجديدة إلى الحصول على البكتين الطبي، ومعظم مجموعات الكربوكسيل منها "خالية"، مما يسمح لها بربط وإزالة المواد الضارة من الجسم بشكل فعال.

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