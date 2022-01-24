ماسك يستعد لزرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر...فيديو

وتعمل الشركة حاليا على توظيف "مدير التجارب السريرية" لإجراء تجارب سريرية لجهازها على البشر.وكانت الشركة قد نجحت في زرع شرائح ذكاء اصطناعي دقيقة في أدمغة قرد وخنزير، وأصدرت لاحقا مقطع فيديو لقرد تم زرع الشريحة في دماغه وهو يلعب لعبة الفيديو Pong باستخدام عقله فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "usatoday".وبينما تروج شركة ماسك لفوائد التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص الذين دمرهم الشلل أو الشلل النصفي، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن الطبيعة الأكثر قتامة المحتملة للتكنولوجيا.
ٌاقتربت شركة "نيورالينك" الناشئة للتكنولوجيا، لمؤسسها إيلون ماسك، من البدء في إجراء سلسلة من التجارب السريرية بهدف زرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر لأغراض صحية.
وتعمل الشركة حاليا على توظيف "مدير التجارب السريرية" لإجراء تجارب سريرية لجهازها على البشر.
وتسعى الشركة التي شارك في تأسيسها الملياردير إيلون ماسك عام 2016، لزراعة "شرائح إلكترونية" في الأدمغة، ستمكّن المصابين بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بعقولهم بشكل أسرع من أي شخص يستخدم أصابعه.
وكانت الشركة قد نجحت في زرع شرائح ذكاء اصطناعي دقيقة في أدمغة قرد وخنزير، وأصدرت لاحقا مقطع فيديو لقرد تم زرع الشريحة في دماغه وهو يلعب لعبة الفيديو Pong باستخدام عقله فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "usatoday".