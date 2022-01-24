ماكرون يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي خلال الأيام المقبلة

باريس – سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن "رئيس الجمهورية سيجري خلال الأيام القادمة محادثات مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وهو لا يزال مصمما على استخدام جميع الموارد الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أوروبا".وأضاف الإليزيه، "إن (ماكرون) يظهر التضامن والاستعداد لدعم دول الاتحاد الأوروبي القلقة بشأن أمنها".وتتهم أوكرانيا والدول الأوروبية روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات، فيما نفت موسكو تلك الاتهامات مؤكدة على مطالبتها بضمانات أمنية.
أعلنت الرئاسة الفرنسية، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال الأيام القادمة.
باريس – سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن "رئيس الجمهورية سيجري خلال الأيام القادمة محادثات مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وهو لا يزال مصمما على استخدام جميع الموارد الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أوروبا".
وأضاف الإليزيه، "إن (ماكرون) يظهر التضامن والاستعداد لدعم دول الاتحاد الأوروبي القلقة بشأن أمنها".