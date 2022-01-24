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https://arabic.sputniknews.com/20220124/ماكرون-يعتزم-إجراء-محادثات-هاتفية-مع-بوتين-وزيلينسكي-خلال-الأيام-المقبلة-1057044207.html
ماكرون يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي خلال الأيام المقبلة
ماكرون يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي خلال الأيام المقبلة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T23:21+0000
2022-01-24T23:23+0000
ماكرون
فلاديمير بوتين
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باريس – سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن "رئيس الجمهورية سيجري خلال الأيام القادمة محادثات مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وهو لا يزال مصمما على استخدام جميع الموارد الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أوروبا".وأضاف الإليزيه، "إن (ماكرون) يظهر التضامن والاستعداد لدعم دول الاتحاد الأوروبي القلقة بشأن أمنها".وتتهم أوكرانيا والدول الأوروبية روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات، فيما نفت موسكو تلك الاتهامات مؤكدة على مطالبتها بضمانات أمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/واشنطن-تأمر-برحيل-أفراد-عائلات-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-أوكراينا-1056890150.html
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ماكرون, فلاديمير بوتين

ماكرون يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي خلال الأيام المقبلة

23:21 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 23:23 GMT 24.01.2022)
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال الأيام القادمة.
باريس – سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن "رئيس الجمهورية سيجري خلال الأيام القادمة محادثات مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، وهو لا يزال مصمما على استخدام جميع الموارد الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أوروبا".
وأضاف الإليزيه، "إن (ماكرون) يظهر التضامن والاستعداد لدعم دول الاتحاد الأوروبي القلقة بشأن أمنها".
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وتتهم أوكرانيا والدول الأوروبية روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات، فيما نفت موسكو تلك الاتهامات مؤكدة على مطالبتها بضمانات أمنية.
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