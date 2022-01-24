https://arabic.sputniknews.com/20220124/ما-هي-قصة-الأشباح-التي-تجوب-صحارى-العراق؟-1056964623.html

ما هي قصة الأشباح التي تجوب صحارى العراق؟

ما هي قصة الأشباح التي تجوب صحارى العراق؟

أثارت مزاعم عن وجود قوة عسكرية جديدة تحت اسم "أشباح الصحراء" وتدين بالولاء لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حفيظة الأخير، الذي قال، أمس الأحد، في تغريدة عبر... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T12:19+0000

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راديو

هموم عراقية

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ما هي قصة الأشباح التي تجوب صحارى العراق؟ ما هي قصة الأشباح التي تجوب صحارى العراق؟

وحسب هذه المزاعم فإن "أشباح الصحراء" هي قوة من أبناء المحافظات الغربية "تم تدريبهم وإعدادهم تحت إشراف القوات الأميركية وتم اختيارهم بعناية فائقة ممن يدينون بالولاء السياسي لرئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والسياسيين المنضوين تحت قيادته".وعن حقيقة هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" العضو في شبكة الهدف للمحللين السياسيين صباح العكيلي:وأضاف العكيلي أن "هذه المجاميع الإرهابية يتم التسويق لها الآن بعد القضاء على تنظيم "داعش"، وعملية هروب الإرهابيين من أحد سجون "قسد" هدفها خلق فوضى سياسية وأمنية في العراق لضمان مصالح الولايات المتحدة في هذا البلد، عبر خلق توازنات بين مكونات الشعب العراقي، على اعتبار أن هناك "بيشمركة" تتبع الأكراد والحشد الشعبي يمثل الشيعة أما المكون السني فليس لديه قوة عسكرية، وقد تكون هذه المعادلة القادمة تتمثل بخلق قوة سنية توازي القوتين الشيعية والكردية، والتي لربما تندرج ضمن هدف تقسيم العراق إلى أقاليم".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون.

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2022

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ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

راديو, هموم عراقية, аудио