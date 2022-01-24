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مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن عبر "فيسبوك" استقالتها من منصبها
مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن عبر "فيسبوك" استقالتها من منصبها
أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، نادية عكاشة، مساء اليوم الاثنين، استقالتها من منصبها بسبب "اختلافات جوهرية في وجهات النظر" حول المصلحة العليا للبلاد. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:17+0000
2022-01-24T17:17+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت عكاشة :"قررت تقديم استقالتي لرئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل"، مضيفة: "كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد، ولكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي".وتعتبر عكاشة من أهم الشخصيات في مؤسسة الرئاسة، وكانت قد تعرضت إلى حملات تشويه وتحريض من قبل حركة النهضة خاصة بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، وعينها الرئيس التونسي منذ توليه في هذا المنصب.
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أخبار تونس اليوم

مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن عبر "فيسبوك" استقالتها من منصبها

17:17 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، نادية عكاشة، مساء اليوم الاثنين، استقالتها من منصبها بسبب "اختلافات جوهرية في وجهات النظر" حول المصلحة العليا للبلاد.
وقالت عكاشة :"قررت تقديم استقالتي لرئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل"، مضيفة: "كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد، ولكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي".
وتعتبر عكاشة من أهم الشخصيات في مؤسسة الرئاسة، وكانت قد تعرضت إلى حملات تشويه وتحريض من قبل حركة النهضة خاصة بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، وعينها الرئيس التونسي منذ توليه في هذا المنصب.
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