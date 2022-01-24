مرشح للرئاسة الفرنسية يدعو لرفع العقوبات عن روسيا

وقال زمور في لقاء تلفزيوني مع تلفزيون "فرنسا 5 "يوم الأحد الماضي "يجب أن نكون أصدقاء لروسيا. يجب أن نتوقف عن كوننا أداة للولايات المتحدة ... أمريكا تعمل على قلب الدول الأوروبية ضد روسيا لأنها كبيرة". ووفقا له، بمجرد أن يكون هناك نوع من التقارب بين روسيا والدول الأوروبية، تحاول الولايات المتحدة الفصل بينهما.هذا وأعلن زمور، الصحفي الفرنسي والكاتب من اليمين المتطرف ، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022 في 30 نوفمبر.يذكر أن زمور معروف بموقفه المتشدد من قضية الهجرة، حيث يدعو إلى الهجرة العائدة - الإعادة القسرية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.أعلن عدد من المرشحين رغبتهم في الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن بينهم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، وزعيم حزب فرنسا اليساري المتمرّد، جان لوك ميلينشون، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط، فاليري بيكريس، عضوة في حزب أوروبا - البيئة - الخضر، يانيك جادوت، السكرتير الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل، عمدة باريس آن هيدالغو، الذي يخوض الانتخابات عن الحزب الاشتراكي، وزير العدل الفرنسي السابق كريستيان توبيرا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أنه أعرب عن رغبته في المشاركة في الانتخابات، إلا أنه لم يعلن رسميًا بعد عن نفسه مرشحًا.
وأضاف قائلا: "تنتهج روسيا سياستها الخاصة التي تهدف بالطبع إلى نشر نفوذها. أعتقد أن بإمكان فرنسا إرسال إشارات ودية تجاه روسيا، على سبيل المثال، من خلال رفع العقوبات. لو كنت رئيسا لقلت إنه لن يكون هناك مزيدا من العقوبات على روسيا".
هذا وأعلن زمور، الصحفي الفرنسي والكاتب من اليمين المتطرف ، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022 في 30 نوفمبر.
يذكر أن زمور معروف بموقفه المتشدد من قضية الهجرة، حيث يدعو إلى الهجرة العائدة - الإعادة القسرية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
أعلن عدد من المرشحين رغبتهم في الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن بينهم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان، وزعيم حزب فرنسا اليساري المتمرّد، جان لوك ميلينشون، ومرشحة الحزب الجمهوري من يمين الوسط، فاليري بيكريس، عضوة في حزب أوروبا - البيئة - الخضر، يانيك جادوت، السكرتير الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل، عمدة باريس آن هيدالغو، الذي يخوض الانتخابات عن الحزب الاشتراكي، وزير العدل الفرنسي السابق كريستيان توبيرا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أنه أعرب عن رغبته في المشاركة في الانتخابات، إلا أنه لم يعلن رسميًا بعد عن نفسه مرشحًا.