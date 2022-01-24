تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
إعلام: رئيس بوركينا فاسو يستقيل من منصبه
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مسؤول-فرنسي-سابق-على-باريس-مغادرة-الناتو-وعدم-معاداة-موسكو-1057034797.html
مسؤول فرنسي سابق: على باريس مغادرة الناتو وعدم معاداة موسكو
مسؤول فرنسي سابق: على باريس مغادرة الناتو وعدم معاداة موسكو
أفاد إريك دينيس، مسؤول المخابرات الفرنسية السابق، بأن فرنسا يجب أن تغادر الناتو الذي يتبنى نهجا متشددا مناهضا لروسيا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:08+0000
2022-01-24T17:08+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/62/1017216237_0:35:3167:1816_1920x0_80_0_0_dd9395db71f52c91985368b9041fe0db.jpg
وأكد دينيس أن الموقف المتشدد المناهض لروسيا هو الطريقة التي ينتهجها الحلف، قائلا: "أنا أؤمن بذلك بالفعل، لذلك، أصر على أن فرنسا يجب أن تغادر الناتو بالتأكيد".وأوضح في حديثه لـ"أتلانتيكو" أن "الأمريكيين والبريطانيين لديهم كراهية غير عقلانية لروسيا ويعتبرونها تهديدًا لبولندا ودول البلطيق، وفي الثلاثين عامًا الماضية كانوا ينتهكون التزاماتهم بعد الحرب الباردة".وأوضح غاضبا: "عندما ترد موسكو على استفزازاتهم المتكررة، فإن أفعالها توصف بالعدوان".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتعتبر موسكو هذه الإجراءات خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي؛ وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وتنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الناتو-يعزز-تواجده-في-أوروبا-الشرقية-تزامنا-مع-الوضع-في-أوكرانيا-1056942858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101721/62/1017216237_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_4d4459d122147e0f88ce1caea986e3b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

مسؤول فرنسي سابق: على باريس مغادرة الناتو وعدم معاداة موسكو

17:08 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي والفرنسي وعلم الاتحاد الأوروبي
العلم الروسي والفرنسي وعلم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد إريك دينيس، مسؤول المخابرات الفرنسية السابق، بأن فرنسا يجب أن تغادر الناتو الذي يتبنى نهجا متشددا مناهضا لروسيا.
وأكد دينيس أن الموقف المتشدد المناهض لروسيا هو الطريقة التي ينتهجها الحلف، قائلا: "أنا أؤمن بذلك بالفعل، لذلك، أصر على أن فرنسا يجب أن تغادر الناتو بالتأكيد".
وأوضح في حديثه لـ"أتلانتيكو" أن "الأمريكيين والبريطانيين لديهم كراهية غير عقلانية لروسيا ويعتبرونها تهديدًا لبولندا ودول البلطيق، وفي الثلاثين عامًا الماضية كانوا ينتهكون التزاماتهم بعد الحرب الباردة".
وأوضح غاضبا: "عندما ترد موسكو على استفزازاتهم المتكررة، فإن أفعالها توصف بالعدوان".
مقاتلة أمريكية وعلما الناتو والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
"الناتو" يعزز تواجده في أوروبا الشرقية تزامنا مع الوضع في أوكرانيا
10:04 GMT
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتعتبر موسكو هذه الإجراءات خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي؛ وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
وتنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية