وأكد دينيس أن الموقف المتشدد المناهض لروسيا هو الطريقة التي ينتهجها الحلف، قائلا: "أنا أؤمن بذلك بالفعل، لذلك، أصر على أن فرنسا يجب أن تغادر الناتو بالتأكيد".وأوضح في حديثه لـ"أتلانتيكو" أن "الأمريكيين والبريطانيين لديهم كراهية غير عقلانية لروسيا ويعتبرونها تهديدًا لبولندا ودول البلطيق، وفي الثلاثين عامًا الماضية كانوا ينتهكون التزاماتهم بعد الحرب الباردة".وأوضح غاضبا: "عندما ترد موسكو على استفزازاتهم المتكررة، فإن أفعالها توصف بالعدوان".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتعتبر موسكو هذه الإجراءات خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي؛ وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وتنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.
أفاد إريك دينيس، مسؤول المخابرات الفرنسية السابق، بأن فرنسا يجب أن تغادر الناتو الذي يتبنى نهجا متشددا مناهضا لروسيا.
وأكد دينيس أن الموقف المتشدد المناهض لروسيا هو الطريقة التي ينتهجها الحلف، قائلا: "أنا أؤمن بذلك بالفعل، لذلك، أصر على أن فرنسا يجب أن تغادر الناتو بالتأكيد".
وأوضح في حديثه لـ"أتلانتيكو" أن "الأمريكيين والبريطانيين لديهم كراهية غير عقلانية لروسيا ويعتبرونها تهديدًا لبولندا ودول البلطيق، وفي الثلاثين عامًا الماضية كانوا ينتهكون التزاماتهم بعد الحرب الباردة".
وأوضح غاضبا: "عندما ترد موسكو على استفزازاتهم المتكررة، فإن أفعالها توصف بالعدوان".