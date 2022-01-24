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https://arabic.sputniknews.com/20220124/مستشار-الرئيس-التشادي-السابق-يكشف-تفاصيل-المشاورات-قبل-لقاء-الدوحة-1057041878.html
مستشار الرئيس التشادي السابق يكشف تفاصيل المشاورات قبل لقاء الدوحة
مستشار الرئيس التشادي السابق يكشف تفاصيل المشاورات قبل لقاء الدوحة
يترقب الشارع التشادي انطلاق الحوار الجامع المرتقب منتصف الشهر المقبل، فيما تجرى الحكومة العديد من المشاورات مع القوى والحركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T20:37+0000
2022-01-24T20:37+0000
أخبار تشاد
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
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كشف الدكتور حسين مسار حسين المستشار السابق لرئيس جمهورية تشاد ورئيس تحالف الأصالة للمنظمات المدنية من أجل البناء في تشاد، آخر التطورات المرتبطة بالحوار الجامع المرتقب.وقال مسار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وفدا من اللجنة الفنية للحوار مع السياسيين والعسكريين أرسلته الحكومة إلى الدوحة للترتيب مع السلطات القطرية لعملية الحوار.وبحسب مسار، فإن الحكومة التشادية ترى أن الشروط ليست مطروحة الآن، وربما يمكن نقاشها بمحادثات الدوحة، كما أن الحكومة التشادية لديها تحفظ على مشاركة الحركة التي تسببت في مقتل الرئيس التشادي، وترى أن ملف التحقيقات بيد القضاء التشادي، حيث أنها تنتظر نتيجة التحقيق، وبناء عليه تقرر الموافقة على الجلوس مع هذه الحركة على طاولة المفاوضات من عدمه.كما تشترط الحكومة نزع سلاح قوات الحركات، قبل الدخول للأراضي التشادية، هذه الشروط ربما تتسبب في تأخر مشاركة حركة" فاكت"، في حين أن بقية الحركات جاهزة للتوجه إلى الدوحة، بما فيها أكثر من سبع حركات متمركزة في السودان، والتي أبدت استعدادها للتوجه إلى محادثات الدوحة دون شروط مسبقة، بحسب مستشار الرئيس السابق.ووعد رئيس المجلس العسكري حين تولى السلطة بإجراء انتخابات "حرة وشفافة" خلال فترة أقصاها 18 شهرا، قابلة للتجديد لمرة واحدة.كان الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي حكم تشاد لثلاثين عاما قتل على الجبهة على يد المتمردين في 19 نيسان/أبريل.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/إرجاء-لقاء-الدوحة-إلى-أين-وصلت-مشاورات-الحوار-الجامع-في-تشاد-1056883590.html
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أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

مستشار الرئيس التشادي السابق يكشف تفاصيل المشاورات قبل لقاء الدوحة

20:37 GMT 24.01.2022
© REUTERS / POOLالرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، تشاد 2020
الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، تشاد 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / POOL
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يترقب الشارع التشادي انطلاق الحوار الجامع المرتقب منتصف الشهر المقبل، فيما تجرى الحكومة العديد من المشاورات مع القوى والحركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة.
كشف الدكتور حسين مسار حسين المستشار السابق لرئيس جمهورية تشاد ورئيس تحالف الأصالة للمنظمات المدنية من أجل البناء في تشاد، آخر التطورات المرتبطة بالحوار الجامع المرتقب.
الشرطة القطرية في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
إرجاء لقاء الدوحة... إلى أين وصلت مشاورات الحوار الجامع في تشاد
أمس, 17:17 GMT
وقال مسار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وفدا من اللجنة الفنية للحوار مع السياسيين والعسكريين أرسلته الحكومة إلى الدوحة للترتيب مع السلطات القطرية لعملية الحوار.
وأوضح أن الوفد يتشاور مع الجانب القطري للترتيب لاستضافة وفود الحركات، إلا أن الحركة المتواجد على الأراضي الليبية قدمت بعض الشروط للجانب الحكومي للموافقة عليه قبل بدء الحوار.
وبحسب مسار، فإن الحكومة التشادية ترى أن الشروط ليست مطروحة الآن، وربما يمكن نقاشها بمحادثات الدوحة، كما أن الحكومة التشادية لديها تحفظ على مشاركة الحركة التي تسببت في مقتل الرئيس التشادي، وترى أن ملف التحقيقات بيد القضاء التشادي، حيث أنها تنتظر نتيجة التحقيق، وبناء عليه تقرر الموافقة على الجلوس مع هذه الحركة على طاولة المفاوضات من عدمه.
كما تشترط الحكومة نزع سلاح قوات الحركات، قبل الدخول للأراضي التشادية، هذه الشروط ربما تتسبب في تأخر مشاركة حركة" فاكت"، في حين أن بقية الحركات جاهزة للتوجه إلى الدوحة، بما فيها أكثر من سبع حركات متمركزة في السودان، والتي أبدت استعدادها للتوجه إلى محادثات الدوحة دون شروط مسبقة، بحسب مستشار الرئيس السابق.
كما لفت إلى وصول العديد من المعارضين من الحركات المسلحة والشخصيات السياسية والناشطين الإعلاميين في الخارج، من أجل المشاركة في الحوار الوطني الشامل المرتقب منتصف نوفمبر/ شباط المقبل.
ووعد رئيس المجلس العسكري حين تولى السلطة بإجراء انتخابات "حرة وشفافة" خلال فترة أقصاها 18 شهرا، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كان الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي حكم تشاد لثلاثين عاما قتل على الجبهة على يد المتمردين في 19 نيسان/أبريل.
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