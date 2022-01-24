https://arabic.sputniknews.com/20220124/مستشار-الرئيس-التشادي-السابق-يكشف-تفاصيل-المشاورات-قبل-لقاء-الدوحة-1057041878.html

مستشار الرئيس التشادي السابق يكشف تفاصيل المشاورات قبل لقاء الدوحة

مستشار الرئيس التشادي السابق يكشف تفاصيل المشاورات قبل لقاء الدوحة

يترقب الشارع التشادي انطلاق الحوار الجامع المرتقب منتصف الشهر المقبل، فيما تجرى الحكومة العديد من المشاورات مع القوى والحركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T20:37+0000

2022-01-24T20:37+0000

2022-01-24T20:37+0000

أخبار تشاد

مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

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كشف الدكتور حسين مسار حسين المستشار السابق لرئيس جمهورية تشاد ورئيس تحالف الأصالة للمنظمات المدنية من أجل البناء في تشاد، آخر التطورات المرتبطة بالحوار الجامع المرتقب.وقال مسار في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن وفدا من اللجنة الفنية للحوار مع السياسيين والعسكريين أرسلته الحكومة إلى الدوحة للترتيب مع السلطات القطرية لعملية الحوار.وبحسب مسار، فإن الحكومة التشادية ترى أن الشروط ليست مطروحة الآن، وربما يمكن نقاشها بمحادثات الدوحة، كما أن الحكومة التشادية لديها تحفظ على مشاركة الحركة التي تسببت في مقتل الرئيس التشادي، وترى أن ملف التحقيقات بيد القضاء التشادي، حيث أنها تنتظر نتيجة التحقيق، وبناء عليه تقرر الموافقة على الجلوس مع هذه الحركة على طاولة المفاوضات من عدمه.كما تشترط الحكومة نزع سلاح قوات الحركات، قبل الدخول للأراضي التشادية، هذه الشروط ربما تتسبب في تأخر مشاركة حركة" فاكت"، في حين أن بقية الحركات جاهزة للتوجه إلى الدوحة، بما فيها أكثر من سبع حركات متمركزة في السودان، والتي أبدت استعدادها للتوجه إلى محادثات الدوحة دون شروط مسبقة، بحسب مستشار الرئيس السابق.ووعد رئيس المجلس العسكري حين تولى السلطة بإجراء انتخابات "حرة وشفافة" خلال فترة أقصاها 18 شهرا، قابلة للتجديد لمرة واحدة.كان الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي حكم تشاد لثلاثين عاما قتل على الجبهة على يد المتمردين في 19 نيسان/أبريل.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/إرجاء-لقاء-الدوحة-إلى-أين-وصلت-مشاورات-الحوار-الجامع-في-تشاد-1056883590.html

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أخبار تشاد, مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي