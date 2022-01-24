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https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصدر-يكشف-عن-تفاصيل-اختبار-الطائرة-المسيرة--أوخوتنيك-1056891664.html
مصدر يكشف عن تفاصيل اختبار الطائرة المسيرة "أوخوتنيك"
مصدر يكشف عن تفاصيل اختبار الطائرة المسيرة "أوخوتنيك"
صرح مصدر في صناعة الطائرات أنه المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للعينة الثانية من طائرة أوخوتنيك الضاربة الثقيلة المسيرة والمزودة بفوهة مسطحة في شهر يوليو /... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T04:47+0000
2022-01-24T04:47+0000
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر مبدئيًا أن تبدأ اختبارات الطيران للنموذج الأولي الثاني منأوخوتنيك في يوليو من هذا العام".تم طرح العينة الثانية من أوخوتنيك من ورشة عمل مصنع الطيران في نوفوسيبيرسك في 14 ديسمبر من العام الماضي. على عكس العينة التجريبية الأولى، تلقى الجهاز الجديد فوهة مسطحة، مما سيقلل بشكل أكبر من رؤيته في نطاقات الأشعة تحت الحمراء والرادار.تم تثبيت نفس المحرك على أول عينة تجريبية من أوخوتنيك، ولكن مع جهاز احتراق، لا يسمح طوله بتركيب فوهة مسطحة - يبرز المحرك بشكل كبير خارج حدود بدن الطائرة.تم تطوير إس-70 "أوخوتنيك" في مكتب سوخوي للتصميم. تم تصنيع الطائرة المسيرة وفقًا للتصميم الديناميكي الهوائي لـ "الجناح الطائر". وفقًا للمصادر المفتوحة، يبلغ طولها 14 مترًا، وباع جناحيها - 19 مترًا ، ووزن الإقلاع - 20 طنًا. تمت الرحلة الأولى للنموذج الأولي في 3 أغسطس 2019.
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رصد عسكري

مصدر يكشف عن تفاصيل اختبار الطائرة المسيرة "أوخوتنيك"

04:47 GMT 24.01.2022
© Photo / Instagram/Fighter_bomber_أوخوتنيك
أوخوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Photo / Instagram/Fighter_bomber_
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صرح مصدر في صناعة الطائرات أنه المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران للعينة الثانية من طائرة أوخوتنيك الضاربة الثقيلة المسيرة والمزودة بفوهة مسطحة في شهر يوليو / تموز المقبل.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر مبدئيًا أن تبدأ اختبارات الطيران للنموذج الأولي الثاني منأوخوتنيك في يوليو من هذا العام".
تم طرح العينة الثانية من أوخوتنيك من ورشة عمل مصنع الطيران في نوفوسيبيرسك في 14 ديسمبر من العام الماضي. على عكس العينة التجريبية الأولى، تلقى الجهاز الجديد فوهة مسطحة، مما سيقلل بشكل أكبر من رؤيته في نطاقات الأشعة تحت الحمراء والرادار.
كما ذكرت مصادر وكالة "سبوتنيك" سابقًا، لهذا الغرض، تم تثبيت محرك AL-41F مع إزالة الحارق على الجهاز الجديد، مما يجعله أقصر بشكل كبير ويسمح له بالتناسب مع محيط بدن الطائرة المسيرة.
تم تثبيت نفس المحرك على أول عينة تجريبية من أوخوتنيك، ولكن مع جهاز احتراق، لا يسمح طوله بتركيب فوهة مسطحة - يبرز المحرك بشكل كبير خارج حدود بدن الطائرة.
تم تطوير إس-70 "أوخوتنيك" في مكتب سوخوي للتصميم. تم تصنيع الطائرة المسيرة وفقًا للتصميم الديناميكي الهوائي لـ "الجناح الطائر". وفقًا للمصادر المفتوحة، يبلغ طولها 14 مترًا، وباع جناحيها - 19 مترًا ، ووزن الإقلاع - 20 طنًا. تمت الرحلة الأولى للنموذج الأولي في 3 أغسطس 2019.
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