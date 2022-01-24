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https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصرع-3-جنود-عراقيين-في-انفجار-عبوة-ناسفة-بكركوك-1056963266.html
مصرع 3 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة بكركوك
مصرع 3 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة بكركوك
لقي 3 جنود عراقيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح، اليوم الاثنين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك في شمال العراق. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:05+0000
2022-01-24T12:05+0000
تنظيم داعش الأرهابي
العراق
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وقال مصدر في شرطة كركوك، إن ثلاثة من منتسبي الجيش العراقي قتلوا، وأصيب آخر، جراء انفجار قنبلة مزروعة في وادي شاي على حدود قضاء داقوق، في جنوب المحافظة، بحسب موقع " رووداو".وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت على عجلة تابعة إلى اللواء الثامن سرية الاستطلاع في وادي الشاي.وكان 11 جنديا عراقيا قد لقوا مصرعهم في هجوم عنيف لمسلحين في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة ديالى فجر يوم الجمعة.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/النزاهة-العراقية-تكشف-عن-اختلاس-أكثر-من-2-مليار-دينار-1056896377.html
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تنظيم داعش الأرهابي, العراق

مصرع 3 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة بكركوك

12:05 GMT 24.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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لقي 3 جنود عراقيين مصرعهم وأصيب آخر بجروح، اليوم الاثنين، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك في شمال العراق.
وقال مصدر في شرطة كركوك، إن ثلاثة من منتسبي الجيش العراقي قتلوا، وأصيب آخر، جراء انفجار قنبلة مزروعة في وادي شاي على حدود قضاء داقوق، في جنوب المحافظة، بحسب موقع " رووداو".
الشرطة العراقية تحتفل بتحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
"النزاهة" العراقية تكشف عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار
08:47 GMT
وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت على عجلة تابعة إلى اللواء الثامن سرية الاستطلاع في وادي الشاي.
وكان 11 جنديا عراقيا قد لقوا مصرعهم في هجوم عنيف لمسلحين في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة ديالى فجر يوم الجمعة.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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