مصرع 3 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة بكركوك

وقال مصدر في شرطة كركوك، إن ثلاثة من منتسبي الجيش العراقي قتلوا، وأصيب آخر، جراء انفجار قنبلة مزروعة في وادي شاي على حدود قضاء داقوق، في جنوب المحافظة، بحسب موقع " رووداو".وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت على عجلة تابعة إلى اللواء الثامن سرية الاستطلاع في وادي الشاي.وكان 11 جنديا عراقيا قد لقوا مصرعهم في هجوم عنيف لمسلحين في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة ديالى فجر يوم الجمعة.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
وأوضح المصدر أن العبوة انفجرت على عجلة تابعة إلى اللواء الثامن سرية الاستطلاع في وادي الشاي.
وكان 11 جنديا عراقيا قد لقوا مصرعهم في هجوم عنيف لمسلحين في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة ديالى فجر يوم الجمعة.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.