تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصر-تتوقع-تدهور-إنتاجها-الزراعي-لهذه-الأسباب-1057027025.html
مصر تتوقع تدهور إنتاجها الزراعي لهذه الأسباب
مصر تتوقع تدهور إنتاجها الزراعي لهذه الأسباب
توقعت الحكومة المصرية، حدوث أزمة في إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية خلال العقود المقبلة، بفعل التغيرات المناخية التي تتوقع أن تتسبب في تراجع الإنتاجية بشكل... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T14:19+0000
2022-01-24T14:19+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101851/28/1018512860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_054435ea94d647176231aeb10ae2801e.jpg
جاء ذلك بحسب تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما نقل موقع "مصراوي".نظرا لأن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية. يسهم القطاع بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا، ما يزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج.كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة بشكل مختلف على المحاصيل الرئيسية بمصر، وعلى سبيل المثال، يتوقع التقرير ارتفاع حاصلات القطن، فيما ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة على مدار نفس الأفق الزمني.وقد تتأثر أيضا الحاصلات الزراعية نتيجة تغير مسببات الأمراض النباتية، ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد إنتاجية المحاصيل في مصر انخفاضا كبيرا باستثناء محصول القطن كما أشير بالأعلى.وتوقع التقرير انخفاض إنتاج القمح بنسبة 15% بحلول عام 2050 وبنسبة 36% بحلول عام 2100، إلى جانب انخفاض إنتاجية الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050.كما توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050، والتي سترتفع إلى 20% بحلول 2100.وضمن هذا السيناريو أيضا، ينخفض محصول فول الصويا بنسبة 28% بحلول عام 2050، والشعير بنسبة 20% بحلول عام 2050.وبالنسبة لمحصول البطاطس، فمن المتوقع بحلول عام 2050 أن تتراجع إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.3%، على أن تعاود الارتفاع بحلول عام 2100 بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%.كما توقع التقرير ارتفاع إنتاج القطن في مصر بنسبة 17% بحلول عام 2050 على أن ترتفع هذه النسبة في الإنتاج إلى 31% عام 2100.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/تقرير-مصر-مؤهلة-لاستقبال-استثمارات-أجنبية-أكبر-والمستثمرون-يراهنون-عليها-في-2022-1055265185.html
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصر-حقيقة-تراجع-المساحة-المزرعة-بالقمح-خلال-2022-1056959711.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101851/28/1018512860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b7e51ae2a1ee5e75ae4d40fd069096cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر

مصر تتوقع تدهور إنتاجها الزراعي لهذه الأسباب

14:19 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الذهاب إلى بنك الصوربطاطا
بطاطا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
توقعت الحكومة المصرية، حدوث أزمة في إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية خلال العقود المقبلة، بفعل التغيرات المناخية التي تتوقع أن تتسبب في تراجع الإنتاجية بشكل عام.
جاء ذلك بحسب تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما نقل موقع "مصراوي".
نظرا لأن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية. يسهم القطاع بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
الدولار مقابل الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
تقرير: مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات أجنبية أكبر والمستثمرون يراهنون عليها في 2022
11 يناير, 21:37 GMT
وفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا، ما يزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج.
كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة بشكل مختلف على المحاصيل الرئيسية بمصر، وعلى سبيل المثال، يتوقع التقرير ارتفاع حاصلات القطن، فيما ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة على مدار نفس الأفق الزمني.
وقد تتأثر أيضا الحاصلات الزراعية نتيجة تغير مسببات الأمراض النباتية، ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد إنتاجية المحاصيل في مصر انخفاضا كبيرا باستثناء محصول القطن كما أشير بالأعلى.
وتوقع التقرير انخفاض إنتاج القمح بنسبة 15% بحلول عام 2050 وبنسبة 36% بحلول عام 2100، إلى جانب انخفاض إنتاجية الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050.
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
مصر... حقيقة تراجع المساحة المزرعة بالقمح خلال 2022
11:44 GMT
كما توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050، والتي سترتفع إلى 20% بحلول 2100.
وضمن هذا السيناريو أيضا، ينخفض محصول فول الصويا بنسبة 28% بحلول عام 2050، والشعير بنسبة 20% بحلول عام 2050.
وبالنسبة لمحصول البطاطس، فمن المتوقع بحلول عام 2050 أن تتراجع إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.3%، على أن تعاود الارتفاع بحلول عام 2100 بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%.
كما توقع التقرير ارتفاع إنتاج القطن في مصر بنسبة 17% بحلول عام 2050 على أن ترتفع هذه النسبة في الإنتاج إلى 31% عام 2100.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية