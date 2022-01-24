https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصر-تتوقع-تدهور-إنتاجها-الزراعي-لهذه-الأسباب-1057027025.html

مصر تتوقع تدهور إنتاجها الزراعي لهذه الأسباب

مصر تتوقع تدهور إنتاجها الزراعي لهذه الأسباب

توقعت الحكومة المصرية، حدوث أزمة في إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية خلال العقود المقبلة، بفعل التغيرات المناخية التي تتوقع أن تتسبب في تراجع الإنتاجية بشكل... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T14:19+0000

2022-01-24T14:19+0000

2022-01-24T14:19+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101851/28/1018512860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_054435ea94d647176231aeb10ae2801e.jpg

جاء ذلك بحسب تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما نقل موقع "مصراوي".نظرا لأن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية. يسهم القطاع بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وفقا للتقرير، فمن المتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة إلى مساحات شاسعة من الدلتا، ما يزيد من احتمالية أن تصبح الأراضي الزراعية الحالية غير مناسبة للإنتاج.كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة بشكل مختلف على المحاصيل الرئيسية بمصر، وعلى سبيل المثال، يتوقع التقرير ارتفاع حاصلات القطن، فيما ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة على مدار نفس الأفق الزمني.وقد تتأثر أيضا الحاصلات الزراعية نتيجة تغير مسببات الأمراض النباتية، ومن المتوقع بحسب التقرير أن تشهد إنتاجية المحاصيل في مصر انخفاضا كبيرا باستثناء محصول القطن كما أشير بالأعلى.وتوقع التقرير انخفاض إنتاج القمح بنسبة 15% بحلول عام 2050 وبنسبة 36% بحلول عام 2100، إلى جانب انخفاض إنتاجية الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050.كما توقع التقرير انخفاضا في إنتاجية محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050، والتي سترتفع إلى 20% بحلول 2100.وضمن هذا السيناريو أيضا، ينخفض محصول فول الصويا بنسبة 28% بحلول عام 2050، والشعير بنسبة 20% بحلول عام 2050.وبالنسبة لمحصول البطاطس، فمن المتوقع بحلول عام 2050 أن تتراجع إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 0.9% و2.3%، على أن تعاود الارتفاع بحلول عام 2100 بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%.كما توقع التقرير ارتفاع إنتاج القطن في مصر بنسبة 17% بحلول عام 2050 على أن ترتفع هذه النسبة في الإنتاج إلى 31% عام 2100.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/تقرير-مصر-مؤهلة-لاستقبال-استثمارات-أجنبية-أكبر-والمستثمرون-يراهنون-عليها-في-2022-1055265185.html

https://arabic.sputniknews.com/20220124/مصر-حقيقة-تراجع-المساحة-المزرعة-بالقمح-خلال-2022-1056959711.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر