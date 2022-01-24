مصر... حقيقة تراجع المساحة المزرعة بالقمح خلال 2022

ونفت وزارة الزراعة المصرية هذه الشائعة، وأكدت في بيان رسمي أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان.كما أوضحت الوزارة أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخرا خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان.ولفتت وزارة الزارعة المصرية كذلك إلى "سعي مصر لزيادة المساحات المزروعة بالقمح، واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه وأعلى في الإنتاجية، بغرض تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي".وأشارت إلى أنها "تستخدم عددا من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة من أجل توعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة".
ردت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة حول تراجع المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي 2022.
ونفت وزارة الزراعة المصرية هذه الشائعة، وأكدت في بيان رسمي أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان.
كما أوضحت الوزارة أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخرا خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان.
ولفتت وزارة الزارعة المصرية كذلك إلى "سعي مصر لزيادة المساحات المزروعة بالقمح، واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه وأعلى في الإنتاجية، بغرض تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي".
وأشارت إلى أنها "تستخدم عددا من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة من أجل توعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة".