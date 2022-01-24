معلومات عن جيش بوركينا فاسو بعد محاولة الانقلاب العسكري

وإثر محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت، أمس الأحد، أصدر رئيس بوركينا فاسو روش كابوري، مرسوما رئاسيا بفرض حظر التجوال في البلاد، بينما تم تعطيل الدراسة حتى الثلاثاء في عموم البلاد وتمركزت قوات عسكرية أمام مقر التلفزيون العمومي في العاصمة واغادوغو.ما هي قدرات جيش بوركينا فاسو؟يحتل جيش بوركينا فاسو المرتبة رقم 129 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.يتجاوز عدد سكان بوركينا فاسو 21.3 مليون نسمة بينهم نحو 8 ملايين نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل ويصل للخدمة العسكرية في البلاد نحو 5.6 مليون نسمة.ويصل سن التجنيد سنويا في بوركينا فاسو أكثر من 342 ألف فرد، بينما يصل إجمالي عدد جنود الجيش 12 ألف و250 جندي بينهم 12 ألف جندي عامل و250 فردا يمثلون قوات شبه عسكرية ولا يوجد قوات احتياطية.ميزانية دفاع بوركينا فاسو هي 434 مليون و250 ألف دولار، وتصنف في المرتبة رقم 100 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري.تمتلك القوات الجوية لبوركينا فاسو 18 طائرة حربية بينها 3 طائرات هجومية وطائرة نقل عسكري و4 طائرات تدريب و10 مروحيات بينها مروحيتين هجوميتين.يوجد في بوركينا فاسو 23 مطارا، لكن لا يوجد بها أي موانئ وليس لها أساطيل حربية أو تجارية لأنها دولة حبيسة ليس لها شواطئ.تصل مساحة بوركينا فاسو إلى 274.2 ألف كيلومتر مربع ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 3 آلاف و611 كيلومترا.
شهدت بوركينا فاسو إطلاق نار في عدد من الثكنات العسكرية في محاولة انقلاب عسكري، وهو ما يسلط الضوء على قدرات جيشها، الذي يحتل المرتبة رقم 129 عالميا.
وإثر محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت، أمس الأحد، أصدر رئيس بوركينا فاسو روش كابوري، مرسوما رئاسيا بفرض حظر التجوال في البلاد، بينما تم تعطيل الدراسة حتى الثلاثاء في عموم البلاد وتمركزت قوات عسكرية أمام مقر التلفزيون العمومي في العاصمة واغادوغو.
ما هي قدرات جيش بوركينا فاسو؟
يحتل جيش بوركينا فاسو المرتبة رقم 129 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتصنيف موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.