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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/مفاجآت-كأس-أمم-إفريقيا-تتواصل-غامبيا-تفوز-على-غينيا-وتتأهل-لدور-الثمانية-فيديو-1057037833.html
مفاجآت كأس أمم إفريقيا تتواصل... غامبيا تفوز على غينيا وتتأهل لدور الثمانية... فيديو
مفاجآت كأس أمم إفريقيا تتواصل... غامبيا تفوز على غينيا وتتأهل لدور الثمانية... فيديو
واصل منتخب غامبيا مفاجآته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021، بالتأهل لدور الثمانية بعد الفوز أمام غينيا بهدف نظيف، على ملعب كويكونج. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T18:25+0000
2022-01-24T18:25+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أمم أفريقيا
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وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، عندما استلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في المرمى، معلنًا عن الهدف الأول في اللقاء.وقرر حكم المباراة المصري أمين عمر، إلغاء هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 77، بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب إبراهيم كونتي.وخاضت غامبيا الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87، فيما تم طرد الغيني إبراهيما كونتي قبل النهاية أيضا.وستلعب غامبيا في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة الكاميرون صاحبة الأرض وجزر القمر، التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.
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أمم أفريقيا

مفاجآت كأس أمم إفريقيا تتواصل... غامبيا تفوز على غينيا وتتأهل لدور الثمانية... فيديو

18:25 GMT 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYغامبيا وتونس في أمم أفريقيا 2021
غامبيا وتونس في أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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واصل منتخب غامبيا مفاجآته في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021، بالتأهل لدور الثمانية بعد الفوز أمام غينيا بهدف نظيف، على ملعب كويكونج.
وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، عندما استلم تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في المرمى، معلنًا عن الهدف الأول في اللقاء.
وقرر حكم المباراة المصري أمين عمر، إلغاء هدف التعادل لغينيا في الدقيقة 77، بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب إبراهيم كونتي.
وخاضت غامبيا الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87، فيما تم طرد الغيني إبراهيما كونتي قبل النهاية أيضا.
وستلعب غامبيا في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة الكاميرون صاحبة الأرض وجزر القمر، التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.
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منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الكاميرون 0 X جزر القمر 0 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الأول)18:21 GMT
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