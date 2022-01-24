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إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بجامعة هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا ومقتل المنفذ
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مقتل 3 وإصابة 10 آخرين على الأقل بهجوم مسلح على مطعم جنوبي الصومال
مقتل 3 وإصابة 10 آخرين على الأقل بهجوم مسلح على مطعم جنوبي الصومال
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون على الأقل إثر هجوم مسلح استهدف مطعما في منطقة "كاليمو" جنوبي الصومال. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:34+0000
2022-01-24T13:34+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد "راديو دالسان" المحلي، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين إثر هجوم استهدف مطعما في منطقة "كاليمو" بـ"شبيلي السفلى" (جنوبي الصومال).وتابع البيان أن المصابين يتلقون العلاج حاليا، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية أو مسؤولي الأمن لم يدلوا بتصريحات حول هذا الحادث".يُشار إلى وقوع العديد من الهجمات والعمليات الإرهابية في البلاد، ففي الـ17 من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت الحكومة الصومالية، نقل الناطق الرسمي باسمها، محمد إبراهيم معلمو، إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له يوم الأحد الـ16 من الشهر ذاته.وكانت الحكومة الصومالية قد تراجعت عن قرار صدر في 2017 اعتبرت بموجبه جبهة تحرير أوغادين، المطالبة باستقلال الإقليم الحدودي مع إثيوبيا، "كيانا إرهابيا".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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العالم العربي

مقتل 3 وإصابة 10 آخرين على الأقل بهجوم مسلح على مطعم جنوبي الصومال

13:34 GMT 24.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMARالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون على الأقل إثر هجوم مسلح استهدف مطعما في منطقة "كاليمو" جنوبي الصومال.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد "راديو دالسان" المحلي، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين إثر هجوم استهدف مطعما في منطقة "كاليمو" بـ"شبيلي السفلى" (جنوبي الصومال).
وتابع البيان أن المصابين يتلقون العلاج حاليا، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية أو مسؤولي الأمن لم يدلوا بتصريحات حول هذا الحادث".
يُشار إلى وقوع العديد من الهجمات والعمليات الإرهابية في البلاد، ففي الـ17 من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت الحكومة الصومالية، نقل الناطق الرسمي باسمها، محمد إبراهيم معلمو، إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له يوم الأحد الـ16 من الشهر ذاته.
وكانت الحكومة الصومالية قد تراجعت عن قرار صدر في 2017 اعتبرت بموجبه جبهة تحرير أوغادين، المطالبة باستقلال الإقليم الحدودي مع إثيوبيا، "كيانا إرهابيا".
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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