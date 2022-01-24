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https://arabic.sputniknews.com/20220124/منذ-6-أشهر-عراقي-يسير-على-الأقدام-من-بريطانيا-قاصدا-مكة-1056938813.html
منذ 6 أشهر.. عراقي يسير على الأقدام من بريطانيا قاصدا مكة
منذ 6 أشهر.. عراقي يسير على الأقدام من بريطانيا قاصدا مكة
بعد نحو 6 أشهر من انطلاقه من بريطانيا، سيرا على الأقدام، في رحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول التركية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:06+0000
2022-01-24T10:06+0000
2022-01-24T10:06+0000
الحج
مكة
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محمد الذي انطلق من بريطانيا في 1 أغسطس/آب الماضي يواصل رحلته وأمامه عربة ذات ثلاث عجلات يستخدمها لنقل أغراضه، برفقة كلب عثر عليه في صربيا، بحسب وكالة "الأناضول".قال محمد ذو الأصول العراقية والذي يعيش في بريطانيا منذ 25 عاما، إنه يسعى للوصول إلى مكة في يوليو/تموز المقبل.وعن سبب خوضه هذه التجربة قال إنه وجد باعثا داخليا يقول له إن بإمكانه السير طوال الطريق من منزله إلى مكة، مؤكدا أنه لم يتمكن من تجاهل هذا الباعث.وبين أن تجهيزه للرحلة استغرق شهرين، وأن منظمة بريطانية مدت يد العون له.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/مغامر-يطير-فوق-أهرامات-الجيزة-ببدلة-مجنحة-فيديو-1054293411.html
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الحج, مكة
منذ 6 أشهر.. عراقي يسير على الأقدام من بريطانيا قاصدا مكة
بعد نحو 6 أشهر من انطلاقه من بريطانيا، سيرا على الأقدام، في رحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج، وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول التركية.
محمد الذي انطلق من بريطانيا في 1 أغسطس/آب الماضي يواصل رحلته وأمامه عربة ذات ثلاث عجلات يستخدمها لنقل أغراضه، برفقة كلب عثر عليه في صربيا، بحسب
وكالة "الأناضول"
.
18 ديسمبر 2021, 09:54 GMT
قال محمد ذو الأصول العراقية والذي يعيش في بريطانيا منذ 25 عاما، إنه يسعى للوصول إلى مكة في يوليو/تموز المقبل.
وعن سبب خوضه هذه التجربة قال إنه وجد باعثا داخليا يقول له إن بإمكانه السير طوال الطريق من منزله إلى مكة، مؤكدا أنه لم يتمكن من تجاهل هذا الباعث.
وبين أن تجهيزه للرحلة استغرق شهرين، وأن منظمة بريطانية مدت يد العون له.