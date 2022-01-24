"نواجه خسائر كبيرة"...البحرية الأمريكية تواجه مشاكل جدية

وقال الأدميرال داريل كودل، قائد قوات الأسطول الأمريكي، إن الأساطيل وأحواض بناء السفن الأمريكية متهالكة للغاية وغير قادرة على تحمل الضغط. لا يتم إصلاح السفن الحربية، ويتم باستمرار تأجيل المواعيد النهائية لتسليم السفن الجديدة. نقص أحواض بناء السفنتحدث الأدميرال كودل، في المؤتمر السنوي لرابطة البحرية، قائلا " إذا تورطت الولايات المتحدة في نزاع مسلح مع عدو قريب أو مساوٍ لها، فستتكبد البحرية خسائر فادحة. ولن يكون هناك ما يغطيها، لأن قدرات بناء السفن لا تكفي لإصلاح عدة سفن كبيرة مرة واحدة". أنفقت البحرية الأمريكية 2.8 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019 لتجديد أحواض بناء السفن. من المتوقع أن تزيد من إنتاجيتها وكفاءتها. لكن، وفقًا لتقرير حكومي، لم تلتزم أربع شركات مملوكة للدولة على مر السنين بالمواعيد النهائية لـ 75 بالمائة من أعمال الصيانة على حاملات الطائرات والغواصات النووية. في الشركات الخاصة، يكون الوضع أفضل، لكنهم يعملون بشكل أساسي في السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم.مشكلة في النظامفي خريف عام 2020 ، أبلغت لجنة خاصة من البحرية الكونجرس عن العديد من المشكلات المتعلقة بالسفن السطحية. على مدى العقود الماضية، انخفضت فعاليتها القتالية، والعديد منها بالفعل في سن "التقاعد". في الوقت نفسه ، فإن تكلفة الحفاظ على أسطول متقادم آخذ في الازدياد فقط، مما يخلق مشكلة خطيرة حتى بالنسبة للميزانية العسكرية الأمريكية الضخمة.وتدور معظم التساؤلات حول محطات الطاقة، فهي تفشل بانتظام ، ويتعين على أطقم العمل التعامل مع الإصلاحات في البحر مباشرة. في أكثر من 30 سفينة ، انخفضت كفاءة المحرك بنسبة 20 في المائة في خمس سنوات.في العام المقبل، ستقوم البحرية بشطب أكثر من عشرين سفينة. تمت الموافقة على القائمة شخصيًا من قبل رئيس العمليات البحرية (CNO) ، الأدميرال مايكل جيلدي.
تواجه البحرية الأمريكية مشاكل غير متوقعة تتعلق بإصلاح السفن الحربية، واستلام السفن الجديدة.
وقال الأدميرال داريل كودل، قائد قوات الأسطول الأمريكي، إن الأساطيل وأحواض بناء السفن الأمريكية متهالكة للغاية وغير قادرة على تحمل الضغط. لا يتم إصلاح السفن الحربية، ويتم باستمرار تأجيل المواعيد النهائية لتسليم السفن الجديدة.
نقص أحواض بناء السفن
تحدث الأدميرال كودل، في المؤتمر السنوي لرابطة البحرية، قائلا " إذا تورطت الولايات المتحدة في نزاع مسلح مع عدو قريب أو مساوٍ لها، فستتكبد البحرية خسائر فادحة. ولن يكون هناك ما يغطيها، لأن قدرات بناء السفن لا تكفي لإصلاح عدة سفن كبيرة مرة واحدة".
مضيفا "ليس لدينا ما يكفي من الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن. وتلك التي لدينا تعمل إلى أقصى حد. ولا توجد احتياطيات في حالة حدوث ظروف غير متوقعة. لذلك، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بغواصة نووية في أسطول (غواصة) كونيتيكت، التي تحطمت في صخرة تحت الماء في بحر الصين الجنوبي في أكتوبر من العام الماضي. ولا تزال تنتظر الإصلاحات، ومن الصعب تحديد موعد إصلاحها. هذه مشكلة، و يمكن أن تصبح نقطة ضعفنا الحرجة في زمن الحرب".
أنفقت البحرية الأمريكية 2.8 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019 لتجديد أحواض بناء السفن. من المتوقع أن تزيد من إنتاجيتها وكفاءتها. لكن، وفقًا لتقرير حكومي، لم تلتزم أربع شركات مملوكة للدولة على مر السنين بالمواعيد النهائية لـ 75 بالمائة من أعمال الصيانة على حاملات الطائرات والغواصات النووية. في الشركات الخاصة، يكون الوضع أفضل، لكنهم يعملون بشكل أساسي في السفن الصغيرة والمتوسطة الحجم.
مشكلة في النظام
في خريف عام 2020 ، أبلغت لجنة خاصة من البحرية الكونجرس عن العديد من المشكلات المتعلقة بالسفن السطحية. على مدى العقود الماضية، انخفضت فعاليتها القتالية، والعديد منها بالفعل في سن "التقاعد". في الوقت نفسه ، فإن تكلفة الحفاظ على أسطول متقادم آخذ في الازدياد فقط، مما يخلق مشكلة خطيرة حتى بالنسبة للميزانية العسكرية الأمريكية الضخمة.
كما ويوجد مشكلة في أجهزة لإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر المحمولة على متن السفن. فقد انخفضت قابليتها للخدمة من 0.77 إلى 0.68 ، ويمكن أن تؤدي حالات الفشل إلى مأساة أكثر من مرة. لذلك ، في أكتوبر 2019 ، تحطمت المروحية MH-60 Seahawk أثناء هبوطها على حاملة الطائرات رونالد ريغان. لحسن الحظ لم تقع اصابات. سبب الحادث كان خطأ في النظام الكهربائي للسفينة، مما أعطى الطيار بيانات غير صحيحة عن النزول.
في العام المقبل، ستقوم البحرية بشطب أكثر من عشرين سفينة. تمت الموافقة على القائمة شخصيًا من قبل رئيس العمليات البحرية (CNO) ، الأدميرال مايكل جيلدي.