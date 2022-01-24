https://arabic.sputniknews.com/20220124/هل-تستخدم-أمريكا-منصة-فيسبوك-لتصفية-حسابات-سياسية-مع-روسيا-1057025801.html

هل تستخدم أمريكا منصة فيسبوك لتصفية حسابات سياسية مع روسيا؟

هل تستخدم أمريكا منصة فيسبوك لتصفية حسابات سياسية مع روسيا؟

في تطور مفاجي منعت إدارة "فيسبوك" نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة "سبوتنيك عربي"، على شبكة التواصل الاجتماعي، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وموسكو على خلفية... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

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24-1 Messaha Gihan هل تستخدم أمريكا منصة فيسبوك لتصفية حسابات سياسية مع روسيا؟

وبحسب الإشعار الذي أرسل من "فيسبوك"، تم تقييد الوصول إلى الصفحة الخاصة بوكالة "سبوتنيك عربي" على منصتها في "فسيبوك"، "لأسباب أمنية لبضعة أيام فقط"، كما جاء في الإشعار.كانت إدارة "فيسبوك" حذفت في وقت سابق مقاطع ومنشورات للوكالة الروسية، وفي عام 2019 ، وحذفت أكثر من 500 حساب مرتبط بروسيا، بما في ذلك سبع صفحات لوكالة "سبوتنيك".وأكدت الدائرة الإعلامية لـ"سبوتنيك" في بيان آنذاك، أن "فريق التحرير الخاص بالوكالة يقوم بالعمل الإخباري بحرفية وجودة عالية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير أمن المعلومات، وليد حجاج، إن "منع إدارة فيسبوك نشر منشورات جديدة على صفحة موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" على شبكة التواصل الاجتماعي، "كان متوقعًا في ظل الحرب الإعلامية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".وأضاف أن "فيسبوك، ومعظم مواقع التواصل الاجتماعي تعد أذرعا سياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذ أجندتها وتدافع عن مصالحها ومصالح الدول الصديقة، وسبق وأن أغلقت شركة تويتر وفيسبوك حسابات للرئيس السابق دونالد ترامب، ولشخصيات أخرى بارزة كنوع من أنواع الضغط السياسي".وأكد حجاج أن "مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجانية، وهدفها الأساسي توجيه الرأي العام العالمي لما يخدم سياسة الدولة القائمة على هذه المواقع، لذلك من الواضح أن هناك حربا أمريكية ضد المواقع الروسية بسبب الأزمات الأخيرة بينهما"، مشيرا إلى أنه "سبق أن حذف موقع فيسبوك حسابات رسمية لسبوتنيك والوكالات الإخبارية الروسية خلال فترة الانتخابات الأمريكية، وتم هذا التقييد تحت مسمى التلاعب بالسياسة الأمريكية".وأشار الخبير إلى أن "إدارة فيسبوك باتت تتبع مؤخرا سياسة متعارف عليها لإغلاق وتقييد الحسابات التي تقدم محتويات لا تخدم مصالح أمريكا أو حلفائها، وهي إغلاق الصفحات بدون إبداء أسباب، تحت جملة فضفاضة تسمى مخالفة سياسات المنصة، وبدون توضيح للمنشورات التي أدت لهذا الحجب".وأكد حجاج أنه "من الجانب القانوني ليس هناك أي حل مع هذه الشركات، فهم أصحاب الخدمة، ومن حقهم حجبها أو تقييدها، ولا توجد أي رقابة على هذه الشركات الاجتماعية، والتي تعمل كأذرع سياسة لأمريكا، التي تدير حربا معلوماتية وإلكترونية".وحول إمكانية التعامل مع هذه القيود قال خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتور أشرف العمايره، إن "فيسبوك تقوم بحجب مواد عادية تدخل في نطاق إبداء الرأي، وحتى إذا كانت لا تخالف معاييرها، مثل الحديث عن القضية الفلسطينية أو السياسيات الإيرانية أو أي محتوي يخالف السياسيات الأمريكية، ويحدث هذا بشكل غير مبرر"، مشيرا إلى أن "هذه السياسية لن تتغير في القريب العاجل، وللأسف لا يوجد ما يمكن فعله للالتفاف حول هذه القيود".وأكد الخبير أن "هذا الوضع، لا يخدم المتابع العربي، حيث أن الشؤون العربية والقضية الفلسطينية مهمة للمتلقي العربي، ونحن لا نتفق مع الوصمات التي تقدمها الإدارة الأمريكية حول هذا الصراع، وحول الدور العربي فيه، وهذا الحجب لا يخدم الرأي الآخر، وستكون نتيجته إعطاء صورة أحادية للصراع، وسيكون مردوده سلبيا جدا، لأنه يخفي الرأي الآخر الذي يعارض الرأي الأمريكي بشكل عام".وحول المنظمات التي ترفع شعار الدفاع عن الحريات قال العمايرة، إن "هذه المنظمات صامتة للأسف، وهي تابعة في معظمها للأنظمة، ولا تتبع الرأي العام والرأي الحر، وهي تتحرك وتشجب وترفض وتستنكر إذا تم حجب شيء خاص بنظام ديكتاتوري في المنطقة، لكنها لا تتحرك إذا تم حجب أمر يتعلق بالحريات العامة أو المستخدمين العاديين"، معربا عن أسفه "لما تقوم به شركة فيسبوك وهذه المنظمات، التي يتعين عليها التحدث عن مثل هذا الإجراءات"، مشيرا إلى أن "ما يحصل لسبوتنيك وهي وكالة معروفة، أمر محزن جدا".واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي أن "حجب محتوي سبوتنيك هو جزء من التصعيد، وقد يكون البداية لمزيد من التصعيد، كما حدث في السابق عندما تم قطع الإرسال عن "آر تي في أمريكا"، مؤكدا أن الأمريكيين "يلعبون بموضوع الإعلام ويمكن اعتبار أن ما حدث جزء من الحملة التي يقوم بها الغرب ضد روسيا ومؤسساتها، وإنذار مبكر لما يمكن أن يحدث إذا ما تطورات الأوضاع في أوكرانيا".وحول تأثير إجراءات فيسبوك على الخطاب الإعلامي، قال د. بيير عازار الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، إن "ما فعلته فيسبوك يؤشر بأن وكالة سبوتنيك باتت في طليعة الوكالات التي تبث أخبار واقعية دون تحيز، والإشكالية الكبرى هي أن مجمل وسائل التواصل خاصة فيسبوك منزعجة من هذه الموضوعية التي تبث عبر سبوتنيك".وأكد الخبير أن "سبوتنيك تعبر عن وجدان وفكر الشعب الروسي، وعن منطق القيادة، ولا يمكن فصل القرار بحجب بعض المعلومات، خاصة في المنصة العربية، عما يحصل حول روسيا وحدودها، سواء في بيلاروسيا وكازخستان واليوم على الحدود الأوكرانية، وأيضا عما يحصل على صعيد تطور القدرات العسكرية، حيث باتت روسيا دولة مؤثر جدا".وأشار إلى أن "سبوتنيك تتطرق دائما في برامجها إلى وقائع عسكرية، وتتناول مقتطفات عن التكنولوجيا العسكرية والحراك العسكري، وهذا يزعج الناتو، لأنه يظهر التصاعد السريع في القدرات العسكرية لروسيا، وهناك عدة عوامل تراكمت من أجل اتخاذ قرار فيسبوك بحق سبوتنيك".وأكد عازار أن "قرار فيسبوك يؤكد مصداقية سبوتنيك، لأنه لا يمكن رمي شجرة غير مثمرة بالحجارة، وما يحدث الآن هو رمي سبوتنيك بالحجارة لإسقاط ما أثمرته من إبراز تصاعد نفوذ روسيا في هذا المنطقة والجوار، وانعكاسات هذا الأمر على أرجاء المعمورة".وأكد الأحمد أن "واشنطن تعمل الآن على تصفية حساباتها السياسية من خلال إخراج وسائل الإعلام التي تقدم الرأي الذي لا يعجب الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الدول المنافسة لأمريكا لاتزال تستخدم نفس أدواتها ومنصاتها، ويتعين عليها أن تخلق مقلوب هذا الاحتكار باتجاه لامركزية المعلومات"، معتبرا أن "هذا أصبح ضرورة للدول التي تريد الخروج من سيطرة الولايات المتحدة على هذه الأدوات، بما سمح لها بإخراج وكالات إعلامية تقدم رأيا لاتريد واشنطن له أن يكون موجودا".وحول تأثير هذه الخطوة على العلاقات بين واشنطن وموسكو، قال أستاذ العلوم السياسية د. طارق فهمي، إن" علاقات البلدين لن تتأثر لاعتبار أن فيسبوك عبارة عن تجمعات لشركات الكترونية متعددة، أدخلت تعديلات لتسيير بعض المواقف وتوجييها، ولن تتأثر سبوتنيك بهذا الأمر، لكن يمكن أن تستخدم الولايات المتحدة سبوتنيك في إطار صراعاتها مع روسيا".وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن "الولايات المتحدة تريد أن تلون الحقائق على الأرض، وموضوع حجب المعلومات السياسية والأمنية والاستراتيجية ووسائل التوجيه، هو جزء من منظومة تجري في هذا الإطار، وهو أمر يحتاج مراجعة حيث تتحدث الولايات المتحدة بمنهج متناقض، فهي تتحدث عن الحريات، لكن لا تسمح بتناول السياسيات الأمريكية والدفاعية، أو حتى تناول لقضايا إسرائيل والحقوق والحريات للأسرى الفلسطينيين، أو الممارسات التي تقوم بها أمريكا في مناطق داعمة لأنظمة أوتوقراطية وشمولية، وهي في النهاية لا تتبع المعايير الليبرالية في تناول الموضوعات والقضايا السياسية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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