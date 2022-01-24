واشنطن تدرس إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية "منظمة إرهابية"

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد براس، خلال مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بوقت سابق أن إعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية قيد الدراسة".وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "واشنطن فرضت عقوبات على قادة من الجماعة خلال الأشهر الأخيرة، وسوف تواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لمحاسبة قادة الحوثي المسؤولين عن تلك الهجمات".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.