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https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-خارجية-لبنان-يعلن-موعد-رد-بلاده-على-مقترحات-بناء-الثقة-التي-قدمتها-الكويت-1056944802.html
وزير خارجية لبنان يعلن موعد رد بلاده على مقترحات بناء الثقة التي قدمتها الكويت
وزير خارجية لبنان يعلن موعد رد بلاده على مقترحات بناء الثقة التي قدمتها الكويت
أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، أن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت، قبل يوم السبت المقبل، الذي تستضيف فيه... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T11:03+0000
2022-01-24T11:20+0000
العالم العربي
لبنان
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وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز، الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.كان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، أكد يوم الأحد، عدم توجه بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ أحمد الناصر: "نرحب باللبنانيين بجميع مستوياتهم لزيارة الكويت"، مضيفاً: "أن زيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي".ولفت خلال مؤتمر صحفي من قصر بعبدا في بيروت: "أحمل رسالة عبارة عن أفكار وإجراءات لبناء الثقة مع لبنان"، مشددا على أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وتعمل على إجراءات بناء الثقة بما يفيد الجميع.وذكر تلفزيون "الجديد" اللبناني أنه حصل على معلومات تفيد بأن الدول العربية والخليجية تأمل أن يحمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه خلال زيارته المرتقبة نهاية الشهر إلى الكويت، جواب لبنان الرسمي بشأن ورقة الأفكار الخليجية العربية، وأن يُطرح الجواب اللبناني في اجتماع وزراء الخارجية العرب للمساعدة في إطلاق منهجية العمل لإعادة بناء الثقة مع لبنان.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/وكالة-مقترحات-الكويت-بشأن-لبنان-تشمل-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-للخليج-ومنع-تهريب-المخدرات-1056879900.html
https://arabic.sputniknews.com/20220124/قرار-محتمل-قد-يشكل-زلزالا-سياسيا-في-لبنان-المنهار-ماليا-خلال-ساعات-1056944393.html
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العالم العربي, لبنان

وزير خارجية لبنان يعلن موعد رد بلاده على مقترحات بناء الثقة التي قدمتها الكويت

11:03 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 24.01.2022)
© Sputnik . Zahra al-Amirإجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار القمة الاقتصادية العربية في بيروت، لبنان 18 يناير/ كانون الثاني 2019
إجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار القمة الاقتصادية العربية في بيروت، لبنان 18 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Zahra al-Amir
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أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، أن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت، قبل يوم السبت المقبل، الذي تستضيف فيه الكويت اجتماعا وزاريا عربيا.
وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز، الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
وكالة: مقترحات الكويت بشأن لبنان تشمل تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات
أمس, 15:13 GMT
وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.
كان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، أكد يوم الأحد، عدم توجه بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قال الشيخ أحمد الناصر: "نرحب باللبنانيين بجميع مستوياتهم لزيارة الكويت"، مضيفاً: "أن زيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي".
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
قرار محتمل قد يشكل "زلزالا سياسيا" في لبنان "المنهار ماليا" خلال ساعات
10:43 GMT
ولفت خلال مؤتمر صحفي من قصر بعبدا في بيروت: "أحمل رسالة عبارة عن أفكار وإجراءات لبناء الثقة مع لبنان"، مشددا على أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وتعمل على إجراءات بناء الثقة بما يفيد الجميع.
وذكر تلفزيون "الجديد" اللبناني أنه حصل على معلومات تفيد بأن الدول العربية والخليجية تأمل أن يحمل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه خلال زيارته المرتقبة نهاية الشهر إلى الكويت، جواب لبنان الرسمي بشأن ورقة الأفكار الخليجية العربية، وأن يُطرح الجواب اللبناني في اجتماع وزراء الخارجية العرب للمساعدة في إطلاق منهجية العمل لإعادة بناء الثقة مع لبنان.
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