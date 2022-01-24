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https://arabic.sputniknews.com/20220124/وكالة-احتجاز-رئيس-بوركينا-فاسو-في-معسكر-للجيش-1056895853.html
وكالة: احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش
وكالة: احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش
كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية، اليوم الاثنين، عن احتجاز رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T08:27+0000
2022-01-24T08:27+0000
بوركينا فاسو
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ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين ودبلوماسي من غرب أفريقيا أن جنودا متمردين احتجزوا الرئيس بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واجادوجو.وكانت الحكومة قد نفت، أمس الأحد، أن يكون الجيش قد استولى على السلطة، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من الثكنات العسكرية في البلاد.وقال ناطق باسم الحكومة، في بيان، "ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة"، ودعا المواطنين إلى التزام الهدوء.كما أكد وزير الجيوش وقدامى المحاربين في بوركينا فاسو، الجنرال إيمي بارتيليمي سيمبوري أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله وأن الأوضاع تحت السيطرة عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد.وسُمع دوي إطلاق نار كثيف فجر أمس في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو، وذلك في أعقاب احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الأمنية مع عجز الحكومة عن وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/متظاهرون-يضرمون-النار-بمقر-الحزب-الحاكم-في-بوركينا-فاسو-1056881882.html
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بوركينا فاسو

وكالة: احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

08:27 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
تابعنا عبر
كشفت مصادر أمنية ودبلوماسية، اليوم الاثنين، عن احتجاز رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين ودبلوماسي من غرب أفريقيا أن جنودا متمردين احتجزوا الرئيس بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واجادوجو.
هجوم بوركينا فاسو 2-3-2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
متظاهرون يضرمون النار بمقر الحزب الحاكم في بوركينا فاسو
أمس, 16:27 GMT
وكانت الحكومة قد نفت، أمس الأحد، أن يكون الجيش قد استولى على السلطة، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من الثكنات العسكرية في البلاد.
وقال ناطق باسم الحكومة، في بيان، "ترددت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي حول استيلاء الجيش على السلطة في البلاد بعد حدوث إطلاق نار في بعض الثكنات العسكرية، لكننا نؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة"، ودعا المواطنين إلى التزام الهدوء.
كما أكد وزير الجيوش وقدامى المحاربين في بوركينا فاسو، الجنرال إيمي بارتيليمي سيمبوري أن رئيس البلاد لم يتم اعتقاله وأن الأوضاع تحت السيطرة عقب إطلاق نار داخل قواعد عسكرية بالبلاد.
وسُمع دوي إطلاق نار كثيف فجر أمس في عدد من الثكنات العسكرية في بوركينا فاسو، وذلك في أعقاب احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الأمنية مع عجز الحكومة عن وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
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