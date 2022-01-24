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https://arabic.sputniknews.com/20220124/ولايات-أمريكية-تعلن-مقاضاة-غوغل-بسبب-خداع-المستهلكين-1057030882.html
ولايات أمريكية تعلن مقاضاة غوغل بسبب "خداع المستهلكين"
ولايات أمريكية تعلن مقاضاة غوغل بسبب "خداع المستهلكين"
أعلن المدعون العامون في كل من كولومبيا وتكساس وواشنطن وإنديانا، اليوم الاثنين، أنهم سيقاضون "غوغل" بسبب ما وصفوه بـ "سياسة راسخة لخداع المستهلكين للوصول إلى... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T15:34+0000
2022-01-24T15:34+0000
دعوى قضائية
جوجل
فيسبوك
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ووفقا لرويترز أكد المدعي العام بواشنطن العاصمة، كارل راسين، الذي يقود الدعوى القضائية، إن الفريق يسعى لوقف استخدام غوغل غير القانوني "للأنماط المظلمة".وقال: "نحن نقود مجموعة مكونة من كلا الحزبين من "إيه جي إس" من تكساس وإنديانا وواشنطن، يرفع كل منهم دعوى في محكمة الولاية لمحاسبة غوغل".وأوضح أن "غوغل تدعي أن تغيير إعدادات جهازك وحسابك يحمي بياناتك، لكن الحقيقة أنه ومنذ عام 2014، قامت غوغل، بمراقبة المستخدمين بشكل منهجي بغض النظر عن الإعدادات التي يختارونها ".وقالت الدعوى القضائية المرفوعة من "دي سي" إن غوغل "اعتمدت ولا تزال تعتمد على الممارسات الخادعة وغير العادلة التي تجعل من الصعب على المستخدمين رفض تتبع الموقع أو تقييم جمع البيانات ومعالجتها التي يُزعم أنهم يوافقون عليها".وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تُعرف في المؤلفات الأكاديمية باسم "الأنماط المظلمة"، لافتة إلى أن تلك "الأنماط المظلمة هي اختيارات تصميم خادعة تعمل على تغيير عملية اتخاذ القرار للمستخدم لصالح المصمم وإلحاق الضرر به".يشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل قد تعرضوا لانتقادات متكررة من قبل المستخدمين والمنظمين في السنوات القليلة الماضية، لقلة الجهود المبذولة لضمان خصوصية المستخدم بشكل صحيح وحماية بياناتهم الشخصية.
https://arabic.sputniknews.com/20201216/ولايات-أمريكية-تقاضي-جوجل-بدعوى-إساءة-استغلال-مركزها-المهيمن-بالسوق-1047535315.html
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دعوى قضائية, جوجل, فيسبوك

ولايات أمريكية تعلن مقاضاة غوغل بسبب "خداع المستهلكين"

15:34 GMT 24.01.2022
© Photo / Pixabayجوجل
جوجل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Photo / Pixabay
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أعلن المدعون العامون في كل من كولومبيا وتكساس وواشنطن وإنديانا، اليوم الاثنين، أنهم سيقاضون "غوغل" بسبب ما وصفوه بـ "سياسة راسخة لخداع المستهلكين للوصول إلى بيانات مواقعهم".
ووفقا لرويترز أكد المدعي العام بواشنطن العاصمة، كارل راسين، الذي يقود الدعوى القضائية، إن الفريق يسعى لوقف استخدام غوغل غير القانوني "للأنماط المظلمة".
تابليت آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2020
ولايات أمريكية تقاضي جوجل بدعوى إساءة استغلال مركزها المهيمن بالسوق
16 ديسمبر 2020, 21:41 GMT
وقال: "نحن نقود مجموعة مكونة من كلا الحزبين من "إيه جي إس" من تكساس وإنديانا وواشنطن، يرفع كل منهم دعوى في محكمة الولاية لمحاسبة غوغل".
وأوضح أن "غوغل تدعي أن تغيير إعدادات جهازك وحسابك يحمي بياناتك، لكن الحقيقة أنه ومنذ عام 2014، قامت غوغل، بمراقبة المستخدمين بشكل منهجي بغض النظر عن الإعدادات التي يختارونها ".
وقالت الدعوى القضائية المرفوعة من "دي سي" إن غوغل "اعتمدت ولا تزال تعتمد على الممارسات الخادعة وغير العادلة التي تجعل من الصعب على المستخدمين رفض تتبع الموقع أو تقييم جمع البيانات ومعالجتها التي يُزعم أنهم يوافقون عليها".
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تُعرف في المؤلفات الأكاديمية باسم "الأنماط المظلمة"، لافتة إلى أن تلك "الأنماط المظلمة هي اختيارات تصميم خادعة تعمل على تغيير عملية اتخاذ القرار للمستخدم لصالح المصمم وإلحاق الضرر به".
يشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل قد تعرضوا لانتقادات متكررة من قبل المستخدمين والمنظمين في السنوات القليلة الماضية، لقلة الجهود المبذولة لضمان خصوصية المستخدم بشكل صحيح وحماية بياناتهم الشخصية.
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