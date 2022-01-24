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https://arabic.sputniknews.com/20220124/يعشقها-المصريون-أسماك-قد-تسبب-السرطان-حال-تناولها-بطريقة-شائعة-1056945036.html
يعشقها المصريون.. أسماك قد تسبب السرطان حال تناولها بطريقة شائعة
يعشقها المصريون.. أسماك قد تسبب السرطان حال تناولها بطريقة شائعة
حذر خبير من نوع معين من الأسماك، يضاعف إمكانية الإصابة بمرض السرطان حال تناوله بطريقة معينة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T11:07+0000
2022-01-24T11:07+0000
مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته
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ولا يزال السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد علاج قاطع في الأفق، إذ غالبا ما تتهرب الخلايا السرطانية من الكشف وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يجعل العلاجات غير فعالة، بحسب موقع "إكسبريس".يمكن أن يؤثر الطعام الذي تقرر تناوله على خطر الإصابة بالسرطان، فرغم أن الآثار السيئة للتدخين موثقة جيدا في هذا الصدد، ولكن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالمرض العضال.وفقًا لحسين عبده، الصيدلاني المشرف في صيدلية "ميديسين دايركت" على الإنترنت، يجب عليك تجنب تناول الأسماك المملحة لا سيما "الفسيخ" قدر الإمكان.وحذر عبده من أن "السمك المملح لا سيما الذي يتم تمليحه نيئا على الطريقة الصينية سبب معروف للسرطان".تحظى الأسماك المملحة على الطريقة الصينية بشعبية بين السكان الصينيين على طول ساحل جنوب الصين ودول جنوب شرق آسيا، كما ينتشر الفسيخ في مصر وبعض مناطق الشرق الأوسط.وفقا لعبده، تصنف الأسماك التي يتم تقديمها بهذه الطريقة على أنها مادة مسرطنة من المجموعة الأولى، وكذلك اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي.يوضح الصيدلاني أن "تمليح الأسماك النيئة طريقة تقليدية لحفظ الطعام وهي ممارسة شائعة في الصين وجنوب شرق آسيا".ويوضح أنه يتم تمليح الأسماك للحفاظ عليها لكن ذلك يؤدي أيضا إلى إنتاج منتجات ثانوية مسرطنة، والتي يمكن أن تقود إلى الإصابة بالسرطان لدى البشر.ويضيف أن الأطعمة الأخرى المملحة للغاية أو المدخنة أو المخللة كوسيلة للحفظ ترفع أيضا مخاطر الإصابة بالسرطان.ويوضح أن الجسم يحول هذه الأطعمة إلى "إن - نيتروزو" (NOC) وهو مركب مرتبط بخطر أكبر للإصابة بالسرطان.كذلك، تمتص اللحوم المدخنة القطران، وهو مادة مسرطنة، بينما تحتوي الأطعمة المملحة والمخللة على نسبة عالية من الملح، وهو مرتبط بالمعدة والسمنة، والإصابة بسرطان القولون.
https://arabic.sputniknews.com/20200420/تجنبا-للتسمم-الطريقة-الصحيحة-لتناول-الرنجة-في-شم-النسيم-فيديو-1045226845.html
https://arabic.sputniknews.com/20200417/نصيحة-الصحة-العالمية-للمصريين-بشأن-تناول-الفسيخ-في-شم-النسيم-فيديو-1045203322.html
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مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته

يعشقها المصريون.. أسماك قد تسبب السرطان حال تناولها بطريقة شائعة

11:07 GMT 24.01.2022
© Photo / Pixabay/JirkaFسمك
سمك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Photo / Pixabay/JirkaF
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حذر خبير من نوع معين من الأسماك، يضاعف إمكانية الإصابة بمرض السرطان حال تناوله بطريقة معينة.
ولا يزال السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد علاج قاطع في الأفق، إذ غالبا ما تتهرب الخلايا السرطانية من الكشف وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يجعل العلاجات غير فعالة، بحسب موقع "إكسبريس".
يمكن أن يؤثر الطعام الذي تقرر تناوله على خطر الإصابة بالسرطان، فرغم أن الآثار السيئة للتدخين موثقة جيدا في هذا الصدد، ولكن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالمرض العضال.
وفقًا لحسين عبده، الصيدلاني المشرف في صيدلية "ميديسين دايركت" على الإنترنت، يجب عليك تجنب تناول الأسماك المملحة لا سيما "الفسيخ" قدر الإمكان.
وحذر عبده من أن "السمك المملح لا سيما الذي يتم تمليحه نيئا على الطريقة الصينية سبب معروف للسرطان".
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تحظى الأسماك المملحة على الطريقة الصينية بشعبية بين السكان الصينيين على طول ساحل جنوب الصين ودول جنوب شرق آسيا، كما ينتشر الفسيخ في مصر وبعض مناطق الشرق الأوسط.
وفقا لعبده، تصنف الأسماك التي يتم تقديمها بهذه الطريقة على أنها مادة مسرطنة من المجموعة الأولى، وكذلك اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي.
يوضح الصيدلاني أن "تمليح الأسماك النيئة طريقة تقليدية لحفظ الطعام وهي ممارسة شائعة في الصين وجنوب شرق آسيا".
ويوضح أنه يتم تمليح الأسماك للحفاظ عليها لكن ذلك يؤدي أيضا إلى إنتاج منتجات ثانوية مسرطنة، والتي يمكن أن تقود إلى الإصابة بالسرطان لدى البشر.
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ويضيف أن الأطعمة الأخرى المملحة للغاية أو المدخنة أو المخللة كوسيلة للحفظ ترفع أيضا مخاطر الإصابة بالسرطان.
ويوضح أن الجسم يحول هذه الأطعمة إلى "إن - نيتروزو" (NOC) وهو مركب مرتبط بخطر أكبر للإصابة بالسرطان.
كذلك، تمتص اللحوم المدخنة القطران، وهو مادة مسرطنة، بينما تحتوي الأطعمة المملحة والمخللة على نسبة عالية من الملح، وهو مرتبط بالمعدة والسمنة، والإصابة بسرطان القولون.
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