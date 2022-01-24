تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/ينتج-محليا-مصر-تمنح-رخصة-الاستخدام-الطارئ-لأول-علاج-فموي-مقاوم-لفيروس-كورونا-1057032672.html
"ينتج محليا"... مصر تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لأول علاج فموي مقاوم لفيروس كورونا
"ينتج محليا"... مصر تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لأول علاج فموي مقاوم لفيروس كورونا
أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "المولونبيرافير"، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:05+0000
2022-01-24T16:05+0000
أخبار مصر الآن
فيروس كورونا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049876833_0:104:765:534_1920x0_80_0_0_202cf3c80aa48a1d3f3cc90415c18d5c.jpg
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك "تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA)".وأعلنت الهيئة، بحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن "المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة".وأشارت الهيئة إلى أن "مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية"، موضحة بأن "العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط".وأكدت الهيئة على أنه "سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة".ولفتت الهيئة إلى أنه بهذا القرار تكون مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049876833_0:0:765:574_1920x0_80_0_0_03d6e0ba08db9ed66d74bfa1869ff30a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, مصر

"ينتج محليا"... مصر تمنح رخصة الاستخدام الطارئ لأول علاج فموي مقاوم لفيروس كورونا

16:05 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Mohamed Elkholyمركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Mohamed Elkholy
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الدواء المصرية منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "المولونبيرافير"، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك "تم في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA)".
وأعلنت الهيئة، بحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، أن "المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى ما زالت في مراحل التقييم المختلفة".
وأشارت الهيئة إلى أن "مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية"، موضحة بأن "العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط".
وأكدت الهيئة على أنه "سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقاً للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة".
ولفتت الهيئة إلى أنه بهذا القرار تكون مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمي في تصنيعه محلياً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية