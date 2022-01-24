29 شركة روسية تشارك في معرض "آراب هيلث 2022"

وقال المركز في بيان له: "من بين الأعضاء هناك شركات رائدة تعمل في تصنيع المنتجات الطبية الحديثة".وأضاف: "قدّموا في المعرض أحدث الصناعات في مجال الأمن النووي وأمن البيئة، ومحللات الغاز للكشف السريع عن أمراض مختلفة، ومنتجات ابتكارية لتعليم الكادر الطبي".وأوضح: "قدمت أكبر شركة مصنعة لروبوتات الخدمة الذاتية في روسيا وأوروبا تطويرات في مجال الميكاترونيك والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية. حيث يعمل أكثر من 650 روبوتًا بالفعل في 43 دولة من كندا إلى أستراليا. ويتمتع العديد من المشاركين بأكثر من 15 عامًا من الخبرة في تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية".وتابع البيان: "آراب هيلث أكثر معرض في الشرق الأوسط، وثاني أكبر معرض في العالم في مجال الصناعات الطبية والصيدلية، وبالنسبة لنا من غاية الأهمية أن نقوم بتوسيع تواجد الشركات الروسية في مثل هذه المنصة الضخمة".وتستضيف مدينة دبي في دولة الإمارات، معرض آراب هيلث، تحت شعار "بالأعمال نتحد، وندفع الصناعة نحو الأمام"، وهو أكبر معرض طبي في المنطقة، يشارك فيه 55 ألف زائر وأكثر من 4200 عارض، يُعرض فيه أحدث ما توصلت إليه الرعاية الصحية.خلال المعرض، سيلتقي المشاركون الروس مع ممثلين عن هيئة الصحة بدبي لمناقشة فرص تصدير الخدمات والمنتجات من خلال المرافق الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، بما في ذلك مستشفيات لطيفة ودبي وراشد وحتا، و12 مركزًا للرعاية الصحية، و17 مركزًا للياقة الطبية، وغيرها.
قدم مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، 29 نموذجا صناعيا في المعرض الدولي في مجال الطب والرعاية الصحية "آراب هيلث 2022" الذي انطلق اليوم في دبي.
وقال المركز في بيان له: "من بين الأعضاء هناك شركات رائدة تعمل في تصنيع المنتجات الطبية الحديثة".
وأضاف: "قدّموا في المعرض أحدث الصناعات في مجال الأمن النووي وأمن البيئة، ومحللات الغاز للكشف السريع عن أمراض مختلفة، ومنتجات ابتكارية لتعليم الكادر الطبي".
وأوضح: "قدمت أكبر شركة مصنعة لروبوتات الخدمة الذاتية في روسيا وأوروبا تطويرات في مجال الميكاترونيك والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية. حيث يعمل أكثر من 650 روبوتًا بالفعل في 43 دولة من كندا إلى أستراليا. ويتمتع العديد من المشاركين بأكثر من 15 عامًا من الخبرة في تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية".
وتابع البيان: "آراب هيلث أكثر معرض في الشرق الأوسط، وثاني أكبر معرض في العالم في مجال الصناعات الطبية والصيدلية، وبالنسبة لنا من غاية الأهمية أن نقوم بتوسيع تواجد الشركات الروسية في مثل هذه المنصة الضخمة".
وتستضيف مدينة دبي في دولة الإمارات، معرض آراب هيلث، تحت شعار "بالأعمال نتحد، وندفع الصناعة نحو الأمام"، وهو أكبر معرض طبي في المنطقة، يشارك فيه 55 ألف زائر وأكثر من 4200 عارض، يُعرض فيه أحدث ما توصلت إليه الرعاية الصحية.
خلال المعرض، سيلتقي المشاركون الروس مع ممثلين عن هيئة الصحة بدبي لمناقشة فرص تصدير الخدمات والمنتجات من خلال المرافق الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، بما في ذلك مستشفيات لطيفة ودبي وراشد وحتا، و12 مركزًا للرعاية الصحية، و17 مركزًا للياقة الطبية، وغيرها.