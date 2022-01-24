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50 ألف متظاهر على قيود كورونا.. إصابات بين الشرطة ومحتجين بعد أعمال عنف في بلجيكا
50 ألف متظاهر على قيود كورونا.. إصابات بين الشرطة ومحتجين بعد أعمال عنف في بلجيكا
استخدمت الشرطة في بروكسل مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية، وذلك بعد أن تحول احتجاج، شارك فيه نحو 50 ألف شخص... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T00:14+0000
2022-01-24T00:14+0000
فيروس كورونا
أخبار بلجيكا اليوم
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وعلى الرغم من إعلان السلطات البلجيكية تخفيف هذه القيود يوم الجمعة، إلا أنها قالت إن على السكان الحصول على جرعات تنشيطية من اللقاحات الواقية من الفيروس بعد خمسة أشهر، لضمان استمرار سريان التصريح الخاص بكوفيد-19 والذي يسمح لهم بدخول الحانات ودور السينما.ولقي هذا التصريح، الذي أصبح إلزاميا لأي أحد يريد دخول مطعم أو متحف أو أي مكان عام، معارضة شرسة بين بعض السكان في بلجيكا.وألقت الشرطة القبض على ما يزيد على 60 محتجا، ونُقل ثلاثة من أفراد الشرطة و12 متظاهرا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وشكر جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رجال الشرطة، وأدان في تغريدة على تويتر ما وصفه "بالدمار والعنف الأحمق".وتعيش بليكا حاليا في خضم موجة خامسة من إصابات كوفيد-19 ومن غير المتوقع الوصول إلى ذروتها قبل أسبوعين على الأقل.وطبقا للبيانات الرسمية حصل نحو 89 بالمئة من البالغين على التطعيم بشكل كامل بينما حصل 67 بالمئة على جرعة تعزيزية من اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/اشتباكات-في-بروكسل-خلال-احتجاجات-على-قيود-كورونا-1050769867.html
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فيروس كورونا, أخبار بلجيكا اليوم

50 ألف متظاهر على قيود كورونا.. إصابات بين الشرطة ومحتجين بعد أعمال عنف في بلجيكا

00:14 GMT 24.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON50 ألف متظاهر على قيود كورونا في بلجيكا وإصابات بين الشرطة والمحتجين بعد أعمال عنف
50 ألف متظاهر على قيود كورونا في بلجيكا وإصابات بين الشرطة والمحتجين بعد أعمال عنف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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استخدمت الشرطة في بروكسل مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية، وذلك بعد أن تحول احتجاج، شارك فيه نحو 50 ألف شخص يعارضون قيود كوفيد-19، إلى العنف.
وعلى الرغم من إعلان السلطات البلجيكية تخفيف هذه القيود يوم الجمعة، إلا أنها قالت إن على السكان الحصول على جرعات تنشيطية من اللقاحات الواقية من الفيروس بعد خمسة أشهر، لضمان استمرار سريان التصريح الخاص بكوفيد-19 والذي يسمح لهم بدخول الحانات ودور السينما.
ولقي هذا التصريح، الذي أصبح إلزاميا لأي أحد يريد دخول مطعم أو متحف أو أي مكان عام، معارضة شرسة بين بعض السكان في بلجيكا.
وألقت الشرطة القبض على ما يزيد على 60 محتجا، ونُقل ثلاثة من أفراد الشرطة و12 متظاهرا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي مشاهد تعيد للأذهان اشتباكات مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما شارك نحو 35 ألف شخص في مظاهرات بدأت سلمية، وانتهت بأعمال عنف، امتلأت بعض شوارع العاصمة البلجيكية بسحب الغاز المسيل للدموع.
وشكر جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رجال الشرطة، وأدان في تغريدة على تويتر ما وصفه "بالدمار والعنف الأحمق".
وتعيش بليكا حاليا في خضم موجة خامسة من إصابات كوفيد-19 ومن غير المتوقع الوصول إلى ذروتها قبل أسبوعين على الأقل.
اشتباكات في بروكسل خلال احتجاجات على قيود كورونا 21 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
اشتباكات في بروكسل خلال احتجاجات على قيود كورونا
22 نوفمبر 2021, 02:48 GMT
وطبقا للبيانات الرسمية حصل نحو 89 بالمئة من البالغين على التطعيم بشكل كامل بينما حصل 67 بالمئة على جرعة تعزيزية من اللقاح.
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