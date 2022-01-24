https://arabic.sputniknews.com/20220124/50-ألف-متظاهر-على-قيود-كورونا-إصابات-بين-الشرطة-ومحتجين-بعد-أعمال-عنف-في-بلجيكا-1056890475.html

50 ألف متظاهر على قيود كورونا.. إصابات بين الشرطة ومحتجين بعد أعمال عنف في بلجيكا

50 ألف متظاهر على قيود كورونا.. إصابات بين الشرطة ومحتجين بعد أعمال عنف في بلجيكا

استخدمت الشرطة في بروكسل مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية، وذلك بعد أن تحول احتجاج، شارك فيه نحو 50 ألف شخص... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T00:14+0000

2022-01-24T00:14+0000

2022-01-24T00:14+0000

فيروس كورونا

أخبار بلجيكا اليوم

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وعلى الرغم من إعلان السلطات البلجيكية تخفيف هذه القيود يوم الجمعة، إلا أنها قالت إن على السكان الحصول على جرعات تنشيطية من اللقاحات الواقية من الفيروس بعد خمسة أشهر، لضمان استمرار سريان التصريح الخاص بكوفيد-19 والذي يسمح لهم بدخول الحانات ودور السينما.ولقي هذا التصريح، الذي أصبح إلزاميا لأي أحد يريد دخول مطعم أو متحف أو أي مكان عام، معارضة شرسة بين بعض السكان في بلجيكا.وألقت الشرطة القبض على ما يزيد على 60 محتجا، ونُقل ثلاثة من أفراد الشرطة و12 متظاهرا إلى المستشفى لتلقي العلاج.وشكر جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي رجال الشرطة، وأدان في تغريدة على تويتر ما وصفه "بالدمار والعنف الأحمق".وتعيش بليكا حاليا في خضم موجة خامسة من إصابات كوفيد-19 ومن غير المتوقع الوصول إلى ذروتها قبل أسبوعين على الأقل.وطبقا للبيانات الرسمية حصل نحو 89 بالمئة من البالغين على التطعيم بشكل كامل بينما حصل 67 بالمئة على جرعة تعزيزية من اللقاح.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/اشتباكات-في-بروكسل-خلال-احتجاجات-على-قيود-كورونا-1050769867.html

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فيروس كورونا, أخبار بلجيكا اليوم