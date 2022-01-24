https://arabic.sputniknews.com/20220124/7-علامات-تدل-على-أنك-أصبت-بكورونا-دون-أن-تدري-1056895200.html

7 علامات تدل على أنك أصبت بكورونا دون أن تدري

7 علامات تدل على أنك أصبت بكورونا دون أن تدري

إذا نظرت حولك، فسيبدو أن الجميع قد أصيب بكورونا، سواء في الماضي، أو خاصة الآن مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن إذا لم يتم تشخيصك أو إصابتك بالفيروس بعد،... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T08:11+0000

2022-01-24T08:11+0000

2022-01-24T08:11+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وفي حين تميز متحور دلتا، والنسخة الأصلية لكورونا بأعراض فريدة مثل السعال المستمر والحمى وفقدان التذوق والشم، فإن أوميكرون أكثر صعوبة في التشخيص بفضل الأعراض العامة إلى حد م ، والتي يمكن أن تبدو بسهولة مثل الأنفلونزا، ونزلات البرد أو التهاب الحلق.وحال شعرت بالتعب قليلا، ولم تعرف حقا ما يحدث لك، فهذه هي العلامات السبع الفارقة التي ستخبرك ما إن كنت مصابا بكورونا من عدمه، بحسب healthy.walla.1.لم تكن على ما يرام ولكنك لم تخضع للاختبارعلى عكس المتحورات السابقة، تميل أعراض أوميكرون إلى أن تكون خفيفة عند الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.على الرغم من ملاحظة الحالات الأولى من أوميكرون في أواخر عام 2021 ، كان من الممكن أن يكون المتحور قد انتشر قبل ذلك بوقت طويل.قد لا تظهر أعراض ملحوظة على بعض الأشخاص. ما يعنيه هذا هو أنك إذا لم تشعر بالمرض بما يكفي للتفكير في إجراء الاختبار، فربما تكون مصابا بفيروس كورونا وتعافيت دون معرفة ذلك.2. كنت تعتقد أنك مصاب بالأنفلونزا لكنها كانت فلوروناعانيت من حمى لعدة أيام وسعال وشعرت بالإرهاق لكن الطبيب لم يشخص الأنفلونزا. كان من الممكن أن يكون كورونا، لأن موسم الأنفلونزا ووباء كورونا الشتوي تزامنا.هذا العام، يرى الأطباء حالات الإصابة بفلورونا - وهي حالة إصابة متزامنة بفيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا.كل من الأنفلونزا وكورونا فيروسات تلحق الضرر بالجهاز التنفسي وتسبب أعراضا متداخلة بعضها: السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والصداع والتعب.كلاهما ينتشر ويصيب بطريقة مماثلة: من خلال شظايا القطرات المنبعثة في الهواء والتي تحملها عندما يتكلم المريض أو يتنفس أو يسعل.3. شعرك يتساقط بكمية كبيرةإذا لاحظت تساقطا غير عادي للشعر، فقد يكون ذلك بسبب إصابتك بالفعل بكورونا. وجدت دراسة نُشرت في The Lancet منذ حوالي عام أن حوالي ربع مرضى كورونا (22%) يعانون من تساقط الشعر في الأشهر الستة التالية للإصابة، والنساء أكثر عرضة للمعاناة من هذه الظاهرة.4. أصيب المقربون منك بالفعلإذا وصل كورونا إلى منزلك وأصيب الجميع غيرك، فربما تكون مصابا بالعدوى ولم تتدرك.يعاني العديد من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس من أعراض خفيفة أو لا توجد أعراض على الإطلاق ويقال إن أوميكرون ينتج أعراضا أكثر اعتدالا من النسخ الأخرى- خاصةً عند الأشخاص الذين تم تطعيمهم.5. كان لديك فوضى في معدتكالكورونا مرض تنفسي ولكن لا يسعل الجميع او يصاب بضيق في التنفس. قد يكون بعض الإسهال هو العلامة الأولى والوحيدة للعدوى.قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بمعالجة هذه الأعراض وإضافتها إلى قائمة الأعراض المحتملة.وفقا لتقرير على شبكة إن بي سي شيكاغو، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو كبت المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال أو غيره من الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي بعد الإصابة بأوميكرون.وأضافوا أن الإسهال يظهر قرب وقت الإصابة. لاحظ خبراء مستشفى جونز هوبكنز أيضا أن حوالي 20 بالمائة قد يعانون من الإسهال بعد فترة وجيزة من الإصابة.6. عانيت من التهاب العينقد يكون التهاب العين، أو التهاب الملتحمة، علامة على الإصابة بكورونا، لكنه نادر جدا، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.بدأت التقارير عن احمرار العيون كدليل على كورونا في أواخر مارس/آذار الماضي، عندما قالت الممرضة تشيلسي إرنست، إن جميع مرضى كورونا الذين تعاملت معهم كانت عيونهم حمراء.وقالت تشيلس لشبكة CNN إن "هذا شيء شاهدته مع الجميع.. بدت عيونهم وكأنهم يعانون من الحساسية".7. عانيت من طفح جلدي غريب أو عدوى في أصابع قدميكتوصلت دراسة إسبانية صغيرة إلى خمسة أنواع من الطفح الجلدي على الجلد، بما في ذلك ما يسمونه Covid toe، والتي تم تشخيصه لدى مرضى كورونا الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة.وفقا للنتائج، يظهر الطفح الجلدي بشكل رئيسي عند المرضى الصغار ويميل إلى البقاء لعدة أيام.على الرغم من أن الطفح الجلدي هو أحد الأعراض المعروفة لبعض الفيروسات، إلا أن الباحثين قالوا إنهم فوجئوا برؤية عدد كبير ومتنوع من أنواع الطفح الجلدي في مرضى كورونا.كانت هناك العديد من التقارير عن "أصابع كورونا"- وهي طفح جلدي يظهر على أقدام المرضى حتى في حالة عدم وجود أعراض أخرى - لكن الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور إجناسيو جارسيا دوبل، قال إن الشكل الأكثر شيوعا للطفح الجلدي في الدراسة كان طفحا بقعيا حطاطيا - والذي تضمن نقاطا صغيرة ونتوءات حمراء مسطحة تميل إلى الظهور أيضا على الجزء العلوي من الجسم.

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https://arabic.sputniknews.com/20211130/خبيرة-تكشف-عن-سبب-تساقط-الشعر-بعد-التعافي-من-فيروس-كورونا-1053405447.html

https://arabic.sputniknews.com/20220115/هل-الإسهال-يدل-على-الإصابة-بأوميكرون؟-1056238607.html

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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون