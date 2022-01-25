https://arabic.sputniknews.com/20220125/أسترالي-يرفض-مغادرة-أوكرانيا-استجابة-لدعوة-بلاده-1057129452.html

أسترالي يرفض مغادرة أوكرانيا استجابة لدعوة بلاده

أسترالي يرفض مغادرة أوكرانيا استجابة لدعوة بلاده

في ظل التحذيرات التي وجهتها الدول الغربية لرعاياها في أوكرانيا، رفض المواطن الأسترالي كولين بالمر مغادرة أوكرانيا، وسط دعوة حكومة بلاده المئات من رعاياها... 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T12:11+0000

2022-01-25T12:11+0000

2022-01-25T12:11+0000

العالم

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وقال بالمر، الذي يعيش في مدينة سومي الأوكرانية، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الروسية، إنه لا يوجد قلق كبير بشأن حرب جديدة، مضيفا "بصراحة، إنه مجرد يوم آخر، مجرد يوم عادي آخر، لا شيء مختلف، ولا حتى شيء واحد".ووفقا لشبكة "إس بي إس" الأسترالية، فإن بالمر، الذي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، أكد أن السفارة الأسترالية في كييف اتصلت به، لكنه أبلغها بأنه لن يغادر.وأردف: "لا أحد هنا يشعر بالقلق على سلامته على الإطلاق. لا أعرف أي شخص قلق بهذا الخصوص".هذا وحذر المتحدث باسم الوزارة ماريس باين، في بيان، من أنه إذا اختار الأستراليون عدم المغادرة، فقد يتعثرون في البلد لأن "توفر الرحلات قد يتغير أو يتم تعليقه في غضون مهلة قصيرة".وأضاف: "يجب على الأستراليين الذين يقررون البقاء في أوكرانيا مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، والاستعداد للمأوى إذا لزم الأمر، والحفاظ على وعي أمني عالٍ والتسجيل لدى الوزارة".هذا ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية أيضا، أمس الاثنين، مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا ما لم يكن لديهم سببا جوهريا، نظرا للتوترات على حدود البلاد.وذكرت الوزارة في بيان أنه بسبب "التعزيزات العسكرية الروسية" على الحدود مع جارتها "يوصى بممارسة يقظة شديدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "فرانس برس".وأضاف البيان: "يوصى بشدة بتجنب المناطق الحدودية في شمال وشرق البلاد، ويوصى قدر الإمكان بتأجيل أي سفر إلى أوكرانيا ليس ضروريا أو عاجلا".كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد إعلانا بشأن السفر يحذر الأمريكيين من السفر إلى روسيا "بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا"، وأمرت برحيل عائلات دبلوماسييها في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/فرنسا-تنصح-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-أوكرانيا-1057031209.html

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