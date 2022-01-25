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أطباء تونس في إضراب عام... وتوقف مراكز تلقيح كورونا عن العمل
أطباء تونس في إضراب عام... وتوقف مراكز تلقيح كورونا عن العمل
نفذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما، توقفت على أثره كل الأنشطة الطبية بما فيها التلقيح ضد فيروس كورونا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:34+0000
2022-01-25T08:34+0000
أخبار تونس اليوم
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وتعطلت المفاوضات الجارية بين النقابة والحكومة حول وضع الأطباء العاملين في وزارة الصحة التونسية، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.وتطالب النقابة بتحسين نظام العمل وشروط الحصول على شهادة الدراسات الطبية. وحسب عماد خليفي الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء، فقد امتدت جلسات التفاوض لمدة عامين، ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مما أدى بالأطباء إلى الإضراب اليوم.
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أخبار تونس اليوم

أطباء تونس في إضراب عام... وتوقف مراكز تلقيح كورونا عن العمل

08:34 GMT 25.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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نفذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما، توقفت على أثره كل الأنشطة الطبية بما فيها التلقيح ضد فيروس كورونا.
وتعطلت المفاوضات الجارية بين النقابة والحكومة حول وضع الأطباء العاملين في وزارة الصحة التونسية، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.
وتطالب النقابة بتحسين نظام العمل وشروط الحصول على شهادة الدراسات الطبية.
وحسب عماد خليفي الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء، فقد امتدت جلسات التفاوض لمدة عامين، ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مما أدى بالأطباء إلى الإضراب اليوم.
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