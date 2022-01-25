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https://arabic.sputniknews.com/20220125/أطباء-تونس-في-إضراب-عام-وتوقف-مراكز-تلقيح-كورونا-عن-العمل-1057051873.html
أطباء تونس في إضراب عام... وتوقف مراكز تلقيح كورونا عن العمل
أطباء تونس في إضراب عام... وتوقف مراكز تلقيح كورونا عن العمل
نفذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما، توقفت على أثره كل الأنشطة الطبية بما فيها التلقيح ضد فيروس كورونا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T08:34+0000
2022-01-25T08:34+0000
2022-01-25T08:34+0000
أخبار تونس اليوم
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وتعطلت المفاوضات الجارية بين النقابة والحكومة حول وضع الأطباء العاملين في وزارة الصحة التونسية، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.وتطالب النقابة بتحسين نظام العمل وشروط الحصول على شهادة الدراسات الطبية. وحسب عماد خليفي الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء، فقد امتدت جلسات التفاوض لمدة عامين، ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مما أدى بالأطباء إلى الإضراب اليوم.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1049847587_100:0:591:368_1920x0_80_0_0_7733b1ec1beb983a68de780b34bcbe08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
أطباء تونس في إضراب عام... وتوقف مراكز تلقيح كورونا عن العمل
نفذ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في تونس، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما، توقفت على أثره كل الأنشطة الطبية بما فيها التلقيح ضد فيروس كورونا.
وتعطلت المفاوضات الجارية بين النقابة والحكومة حول وضع الأطباء العاملين في وزارة الصحة التونسية، حسب
موقع إذاعة نسمة التونسية
.
وتطالب النقابة بتحسين نظام العمل وشروط الحصول على شهادة الدراسات الطبية.
وحسب عماد خليفي الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء، فقد امتدت جلسات التفاوض لمدة عامين، ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مما أدى بالأطباء إلى الإضراب اليوم.