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https://arabic.sputniknews.com/20220125/أفضل-أنواع-الخبز-يساعد-في-إطالة-العمر-1057053164.html
أفضل أنواع الخبز... يساعد في إطالة العمر
أفضل أنواع الخبز... يساعد في إطالة العمر
يعزي الكثير من الناس سمعة سيئة للخبز فيما يتعلق بآثاره على الصحة، ويلقون عليه باللائمة كسبب رئيسي في زيادة الوزن وما يرتبط به من أمراض وآثار، ولكن ثبت أن خبزا... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T09:17+0000
2022-01-25T09:17+0000
الخبز
الشعير
أمراض القلب والسكري والضغط
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خلال الفترة الأخيرة، غالبا ما يتجه ما يرغبون في العثور على خبز صحي إلى الخبز الخالي من الغلوتين، ومع ذلك، كشفت الدراسات أنه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، بحسب موقع "إكسبريس".تحتوي هذه الأنواع من الخبز أو المنتجات (الخالية من الغلوتين) على محتوى طاقة أعلى بكثير بما في ذلك المزيد من الأحماض الدهنية والدهون مقارنة بنظيراتها التي تحتوي على الغلوتين.وجدت إحدى الدراسات أن المنتجات الخالية من الغلوتين يمكن أن تؤدي إلى السمنة وقد لا تكون خيارا صحيا.وخلص الباحثون في دراسة حديثة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خال من الغلوتين قد يتسببون في ضرر أكبر.وقالوا إن استهلاك الغلوتين لا يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن أولئك الذين يتبعون هذا النظام الغذائي قد يحدون من تناولهم للحبوب الكاملة ما قد يكون مرتبطا في الواقع بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية.خبز الشعير كخيار أفضل للمساعدة في تقليل الأمراض المرتبطة بالشيخوخةيحتوي خبز الشعير على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ويوفر الفيتامينات والمعادن والألياف والسيلينيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لا توجد في الخبز المصنوع من دقيق الخبز المكرر.ويقول خبراء التغذية إن الفوائد الغذائية للشعير مهمة وأكثر فائدة من الحبوب الأخرى.مقارنة بالعديد من الحبوب الأخرى، حتى الحبوب الكاملة القديمة الأخرى، فإن الشعير يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، كما يحتوي على نسبة أعلى من الألياف الغذائية وبعض المعادن النزرة (العناصر النادرة).وجدت دراسات أن تناول خبز الشعير مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكري وبعض أنواع السرطان.في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة (the National Library of Health)، تم تحليل ارتباط الشعير بالشيخوخة الصحية بشكل أكبر.وأشارت الدراسة إلى أن "الشعير له فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".يحتوي الشعير على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ما يجعله يساعد في التحكم في الجلوكوز في الدم وإدارة الأنسولين، مع فوائد للصحة الجيدة وقدرته على تقليل الدهون الحشوية.
https://arabic.sputniknews.com/20210822/أهم-فوائد-وأضرار-الشعير-على-صحة-الإنسان-1049900676.html
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الخبز, الشعير, أمراض القلب والسكري والضغط

أفضل أنواع الخبز... يساعد في إطالة العمر

09:17 GMT 25.01.2022
CC0 / / الخبز مع قطعة زبدة
الخبز مع قطعة زبدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
CC0 / /
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يعزي الكثير من الناس سمعة سيئة للخبز فيما يتعلق بآثاره على الصحة، ويلقون عليه باللائمة كسبب رئيسي في زيادة الوزن وما يرتبط به من أمراض وآثار، ولكن ثبت أن خبزا معينا مفيد للغاية ويؤثر بشكل إيجابي على طول العمر.
خلال الفترة الأخيرة، غالبا ما يتجه ما يرغبون في العثور على خبز صحي إلى الخبز الخالي من الغلوتين، ومع ذلك، كشفت الدراسات أنه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، بحسب موقع "إكسبريس".
تحتوي هذه الأنواع من الخبز أو المنتجات (الخالية من الغلوتين) على محتوى طاقة أعلى بكثير بما في ذلك المزيد من الأحماض الدهنية والدهون مقارنة بنظيراتها التي تحتوي على الغلوتين.
وجدت إحدى الدراسات أن المنتجات الخالية من الغلوتين يمكن أن تؤدي إلى السمنة وقد لا تكون خيارا صحيا.
وخلص الباحثون في دراسة حديثة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا خال من الغلوتين قد يتسببون في ضرر أكبر.
وقالوا إن استهلاك الغلوتين لا يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن أولئك الذين يتبعون هذا النظام الغذائي قد يحدون من تناولهم للحبوب الكاملة ما قد يكون مرتبطا في الواقع بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية.
خبز الشعير كخيار أفضل للمساعدة في تقليل الأمراض المرتبطة بالشيخوخة
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2021
أهم فوائد وأضرار الشعير على صحة الإنسان
22 أغسطس 2021, 11:12 GMT
يحتوي خبز الشعير على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ويوفر الفيتامينات والمعادن والألياف والسيلينيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي لا توجد في الخبز المصنوع من دقيق الخبز المكرر.
ويقول خبراء التغذية إن الفوائد الغذائية للشعير مهمة وأكثر فائدة من الحبوب الأخرى.
مقارنة بالعديد من الحبوب الأخرى، حتى الحبوب الكاملة القديمة الأخرى، فإن الشعير يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، كما يحتوي على نسبة أعلى من الألياف الغذائية وبعض المعادن النزرة (العناصر النادرة).
وجدت دراسات أن تناول خبز الشعير مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكري وبعض أنواع السرطان.
في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة (the National Library of Health)، تم تحليل ارتباط الشعير بالشيخوخة الصحية بشكل أكبر.
وأشارت الدراسة إلى أن "الشعير له فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
يحتوي الشعير على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ما يجعله يساعد في التحكم في الجلوكوز في الدم وإدارة الأنسولين، مع فوائد للصحة الجيدة وقدرته على تقليل الدهون الحشوية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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