أكبر منتج للنفط في الإمارات يستعد لبيع سندات لأول مرة

وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، إنها بصدد إنشاء كيان جديد ليصبح الوسيلة الأساسية لبيع الديون، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وحصلت "أدنوك مربان" كما سيُعرف الكيان المصدر للديون، على ثالث أعلى تصنيف ائتماني من قبل "ستاندرد آند بورز" و"موديز إنفستورز سيرفس".وستمنح "أدنوك" الكيان الجديد حقوق التوريد طويلة الأجل لدرجة النفط الخام الرئيسية والمعروفة باسم "مربان"، وفقا لوكالتي التصنيف "ستاندرد آند بورز" و"موديز".وقالت الوكالتان إن "أدنوك مربان" ستبيع بعد ذلك ما يقرب من مليون برميل يوميا من الخام إلى الشركة الأم أو وحدتها التجارية، لتوليد السيولة لدعم مدفوعات الديون.وذكرت "موديز" أن الدخل من المبيعات سيوفر لـ"أدنوك مربان" تدفقات نقدية سنوية تزيد على 21 مليار دولار على أساس سعر للنفط بين 50 و70 دولارا للبرميل.ارتفع النفط بأكثر من 10% هذا العام وتم تداوله الأسبوع الماضي بالقرب من 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 2014 مع تعافي الطلب بعد انخفاضه خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.