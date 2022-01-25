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أكبر منتج للنفط في الإمارات يستعد لبيع سندات لأول مرة
أكبر منتج للنفط في الإمارات يستعد لبيع سندات لأول مرة
تستعد أكبر شركة منتجة للنفط في الإمارات لبيع سندات للمرة الأولى، في الوقت الذي تدفع فيه الدولة الغنية بالطاقة خططها لتنويع اقتصادها وجذب المستثمرين الدوليين. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T19:36+0000
2022-01-25T19:36+0000
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وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، إنها بصدد إنشاء كيان جديد ليصبح الوسيلة الأساسية لبيع الديون، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وحصلت "أدنوك مربان" كما سيُعرف الكيان المصدر للديون، على ثالث أعلى تصنيف ائتماني من قبل "ستاندرد آند بورز" و"موديز إنفستورز سيرفس".وستمنح "أدنوك" الكيان الجديد حقوق التوريد طويلة الأجل لدرجة النفط الخام الرئيسية والمعروفة باسم "مربان"، وفقا لوكالتي التصنيف "ستاندرد آند بورز" و"موديز".وقالت الوكالتان إن "أدنوك مربان" ستبيع بعد ذلك ما يقرب من مليون برميل يوميا من الخام إلى الشركة الأم أو وحدتها التجارية، لتوليد السيولة لدعم مدفوعات الديون.وذكرت "موديز" أن الدخل من المبيعات سيوفر لـ"أدنوك مربان" تدفقات نقدية سنوية تزيد على 21 مليار دولار على أساس سعر للنفط بين 50 و70 دولارا للبرميل.ارتفع النفط بأكثر من 10% هذا العام وتم تداوله الأسبوع الماضي بالقرب من 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 2014 مع تعافي الطلب بعد انخفاضه خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/صندوق-النقد-الدولي-يخفض-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-العالمي-هذا-العام-1057162806.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أكبر منتج للنفط في الإمارات يستعد لبيع سندات لأول مرة

19:36 GMT 25.01.2022
© WAMأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 13 يناير 2020 - سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك)
أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 13 يناير 2020 - سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© WAM
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تستعد أكبر شركة منتجة للنفط في الإمارات لبيع سندات للمرة الأولى، في الوقت الذي تدفع فيه الدولة الغنية بالطاقة خططها لتنويع اقتصادها وجذب المستثمرين الدوليين.
وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، إنها بصدد إنشاء كيان جديد ليصبح الوسيلة الأساسية لبيع الديون، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وحصلت "أدنوك مربان" كما سيُعرف الكيان المصدر للديون، على ثالث أعلى تصنيف ائتماني من قبل "ستاندرد آند بورز" و"موديز إنفستورز سيرفس".
وستمنح "أدنوك" الكيان الجديد حقوق التوريد طويلة الأجل لدرجة النفط الخام الرئيسية والمعروفة باسم "مربان"، وفقا لوكالتي التصنيف "ستاندرد آند بورز" و"موديز".
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
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18:16 GMT
وقالت الوكالتان إن "أدنوك مربان" ستبيع بعد ذلك ما يقرب من مليون برميل يوميا من الخام إلى الشركة الأم أو وحدتها التجارية، لتوليد السيولة لدعم مدفوعات الديون.
وذكرت "موديز" أن الدخل من المبيعات سيوفر لـ"أدنوك مربان" تدفقات نقدية سنوية تزيد على 21 مليار دولار على أساس سعر للنفط بين 50 و70 دولارا للبرميل.
ارتفع النفط بأكثر من 10% هذا العام وتم تداوله الأسبوع الماضي بالقرب من 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 2014 مع تعافي الطلب بعد انخفاضه خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
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