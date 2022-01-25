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https://arabic.sputniknews.com/20220125/أنصار-الله-91-قتيلا-بهجوم-جوي-للتحالف-على-مركز-احتجاز-في-منطقة-صعدة-اليمنية-1057139435.html
"أنصار الله": 91 قتيلا بهجوم جوي للتحالف على مركز احتجاز في منطقة صعدة اليمنية
"أنصار الله": 91 قتيلا بهجوم جوي للتحالف على مركز احتجاز في منطقة صعدة اليمنية
قال وزير الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن 91 شخصا قتلوا بالهجوم الذي شنه التحالف على مركز احتجاز في صعدة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:17+0000
2022-01-25T13:17+0000
2022-01-25T13:17+0000
أخبار اليمن الأن
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وأصيب أكثر من 200 شخص آخرين وفق آخر حصيلة تمت بعد القيام بجهود إنقاذ من قبل الأمم المتحدة.وحسب وكالة رويترز، فقد أكد التحالف العربي أن مركز الاحتجاز لم يكن مدرجا على قائمة الأماكن التي لا يجب استهدافها. ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة، حتى عاد اليوم الثلاثاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
"أنصار الله": 91 قتيلا بهجوم جوي للتحالف على مركز احتجاز في منطقة صعدة اليمنية
قال وزير الصحة لدى جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن 91 شخصا قتلوا بالهجوم الذي شنه التحالف على مركز احتجاز في صعدة.
وأصيب أكثر من 200 شخص آخرين وفق آخر حصيلة تمت بعد القيام بجهود إنقاذ من قبل الأمم المتحدة.
وحسب وكالة رويترز، فقد أكد التحالف العربي أن مركز الاحتجاز لم يكن مدرجا على قائمة الأماكن التي لا يجب استهدافها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".
وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، صباح الجمعة، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية،
استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة
، حتى عاد اليوم الثلاثاء.