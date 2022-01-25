بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
أهداف مباراة المغرب ومالاوي (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
21:48 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 25.01.2022)
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDيوسف النصيري - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
فاز المنتخب المغربي على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
وانطلقت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو، وكانت البداية هادئة، حتى بادر منتخب مالي بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 7 عن طريقة جابادينهو مانجو.
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDأشرف حكيمي - منتخب المغرب
أشرف حكيمي - منتخب المغرب
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
وحاول منتخب مالي إنهاء الشوط الأول من المباراة بهذه النتيجة، لكن المحاولات الهجومية للمنتخب المغربي نجحت في إحراز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق يوسف النصيري.
ماتفرحوش بزاااف يا بطاطستانيين 🇵🇼🇲🇦#المغرب_مالاوي pic.twitter.com/4QBGL8Gs3g— Mohammed Qdiha (@mohammed_qdiha) January 25, 2022
واستمر التعادل الإيجابي (1 - 1) بين الفريقين حتى الدقيقة 70 من عمر المباراة عندما استطاع اللاعب المغربي أشرف حكيمي إحراز الهدف الثاني لمنتخب المغرب، الذي حسم نتيجة المباراة.
🎥 — اهداف لاتنسى ، ايهم الاجمل هدف مهانغو لـ مالاوي ام هدف اشرف حكيمي لـ المغرب 🔥؟— كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 25, 2022
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وبهذه النتيجة يصعد منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، التي انطلقت في الـ 9 من يناير/ كانون الثاني الجاري وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.