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أمريكا توافق على بيع معدات وطائرات عسكرية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/أهداف-مباراة-المغرب-ومالاوي-2---1-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-فيديو-1057168268.html
أهداف مباراة المغرب ومالاوي (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة المغرب ومالاوي (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
فاز المنتخب المغربي على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T21:48+0000
2022-01-25T21:53+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وانطلقت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو، وكانت البداية هادئة، حتى بادر منتخب مالي بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 7 عن طريقة جابادينهو مانجو.وحاول منتخب مالي إنهاء الشوط الأول من المباراة بهذه النتيجة، لكن المحاولات الهجومية للمنتخب المغربي نجحت في إحراز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق يوسف النصيري.واستمر التعادل الإيجابي (1 - 1) بين الفريقين حتى الدقيقة 70 من عمر المباراة عندما استطاع اللاعب المغربي أشرف حكيمي إحراز الهدف الثاني لمنتخب المغرب، الذي حسم نتيجة المباراة.وبهذه النتيجة يصعد منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، التي انطلقت في الـ 9 من يناير/ كانون الثاني الجاري وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.
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رياضة

أهداف مباراة المغرب ومالاوي (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو

21:48 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 25.01.2022)
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDيوسف النصيري - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون
يوسف النصيري - منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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فاز المنتخب المغربي على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
وانطلقت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو، وكانت البداية هادئة، حتى بادر منتخب مالي بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 7 عن طريقة جابادينهو مانجو.
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDأشرف حكيمي - منتخب المغرب
أشرف حكيمي - منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
أشرف حكيمي - منتخب المغرب
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
وحاول منتخب مالي إنهاء الشوط الأول من المباراة بهذه النتيجة، لكن المحاولات الهجومية للمنتخب المغربي نجحت في إحراز هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق يوسف النصيري.
واستمر التعادل الإيجابي (1 - 1) بين الفريقين حتى الدقيقة 70 من عمر المباراة عندما استطاع اللاعب المغربي أشرف حكيمي إحراز الهدف الثاني لمنتخب المغرب، الذي حسم نتيجة المباراة.
وبهذه النتيجة يصعد منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي في بطولة الأمم الأفريقية، التي انطلقت في الـ 9 من يناير/ كانون الثاني الجاري وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط المقبل.
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