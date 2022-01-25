أوكرانيا تستقبل الشحنة الثالثة من المعدات العسكرية الأمريكية

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.ورغم الامتنان الأوكراني لتلقي المساعدة، انتقدت كييف الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت الخطوة بأنها "سابقة لأوانها".قبل أيام، أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا وصول طائرة شحن عسكرية محملة "بشحنة كبيرة" من الأسلحة والذخائر إلى كييف، لافتة إلى أن هذه المساعدات تأتي بناء على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبرنامج مساعدة الجيش الأوكراني.ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الأوكراني، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة، مضيفا أنها تتضمن أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وأنها "ليست نهاية المطاف".يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.
وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلد الأوروبي.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".
خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.
ورغم الامتنان الأوكراني لتلقي المساعدة، انتقدت كييف الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت الخطوة بأنها "سابقة لأوانها".
قبل أيام، أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا وصول طائرة شحن عسكرية محملة "بشحنة كبيرة" من الأسلحة والذخائر إلى كييف، لافتة إلى أن هذه المساعدات تأتي بناء على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبرنامج مساعدة الجيش الأوكراني.
ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الأوكراني، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة، مضيفا أنها تتضمن أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وأنها "ليست نهاية المطاف".
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.