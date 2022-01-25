تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/أوكرانيا-تستقبل-الشحنة-الثالثة-من-المعدات-العسكرية-الأمريكية-1057159132.html
أوكرانيا تستقبل الشحنة الثالثة من المعدات العسكرية الأمريكية
أوكرانيا تستقبل الشحنة الثالثة من المعدات العسكرية الأمريكية
وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:51+0000
2022-01-25T15:51+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049874559_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f81fda4872986e15bbe5375de8d47da.jpg
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.ورغم الامتنان الأوكراني لتلقي المساعدة، انتقدت كييف الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت الخطوة بأنها "سابقة لأوانها".قبل أيام، أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا وصول طائرة شحن عسكرية محملة "بشحنة كبيرة" من الأسلحة والذخائر إلى كييف، لافتة إلى أن هذه المساعدات تأتي بناء على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبرنامج مساعدة الجيش الأوكراني.ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الأوكراني، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة، مضيفا أنها تتضمن أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وأنها "ليست نهاية المطاف".يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/فرنسا-تنصح-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-أوكرانيا-1057031209.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049874559_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c7aad0e79fc8613b47791221e00f319.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تستقبل الشحنة الثالثة من المعدات العسكرية الأمريكية

15:51 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN PARSONSطائرة الشحن العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر من الداخل
طائرة الشحن العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر من الداخل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN PARSONS
تابعنا عبر
وصلت طائرة أمريكية تحمل معدات عسكرية وذخائر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار مقدمة من واشنطن إلى البلد الأوروبي.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية، واليوم نتلقى الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة"، بحسب "رويترز".
خصصت الولايات المتحدة أكثر من 650 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا في العام الماضي وأكثر من 2.7 مليار دولار في المجموع منذ عام 2014، عندما أعيد توحيد شبه جزيرة القرم مع الأراضي الروسية.
ورغم الامتنان الأوكراني لتلقي المساعدة، انتقدت كييف الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة الأمريكية وغيرهم من العاملين بالسفارة ووصفت الخطوة بأنها "سابقة لأوانها".
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا
أمس, 15:24 GMT
قبل أيام، أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا وصول طائرة شحن عسكرية محملة "بشحنة كبيرة" من الأسلحة والذخائر إلى كييف، لافتة إلى أن هذه المساعدات تأتي بناء على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبرنامج مساعدة الجيش الأوكراني.
ويوم الأحد، قال وزير الدفاع الأوكراني، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة، مضيفا أنها تتضمن أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وأنها "ليست نهاية المطاف".
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه موسكو من التحركات الاستفزازية لقوات أوكرانيا والناتو على حدودها الغربية، وتسعى للتوصل إلى حلول سلمية بشأن التهديدات التي تواجه أمنها القومي وسلامة أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية