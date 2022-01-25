https://arabic.sputniknews.com/20220125/أول-قاضية-تؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-المحكمة-العليا-في-باكستان-1057054814.html

أول قاضية تؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في باكستان

أول قاضية تؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في باكستان

أدت القاضية عائشة مالك اليمين أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، أمس الإثنين، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في باكستان. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T09:48+0000

2022-01-25T09:48+0000

2022-01-25T09:48+0000

باكستان

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وغرد رئيس الوزراء عمران خان على تويتر مهنئا عاشة مالك، بتوليها منصب القضاء في المحكمة العليا.وقال خان: "أود أن أهنئ القاضية عائشة مالك التي أصبحت أول امرأة قاضية في المحكمة العليا. أتمنى لها كل التوفيق".ووفقا لـ"إيه إف بي" فقد أدت عاشة مالك اليمين كقاضية في المحكمة العليا الباكستانية، وأدار رئيس المحكمة العليا جولزار أحمد أداء مالك اليمين في مبنى المحكمة العليا في إسلام أباد.واعتبر البعض الحدث تطورًا مثيرًا للجدل للنظام القضائي الباكستاني الذي يهيمن عليه الذكور، ولحظة تاريخية داخل "الأمة الإسلامية حيث تكافح النساء غالبًا لتحقيق العدالة".وأدى تعيين مالك، الذي أكده الرئيس الباكستاني عارف علوي الأسبوع الماضي، إلى إسكات بعض منتقديها الذين عارضوا ترقيتها لأسباب فنية.شاركت السناتور الباكستانية شيري رحمان صورة مالك أثناء أداء اليمين على تويتر، كما غرد وزير الخارجية شاه محمود قريشي، قائلاً إن أداء مالك لليمين "كان يومًا عظيمًا لباكستان".كانت عملية رفع مالك من المحكمة العليا الإقليمية في البنجاب، التي انضمت إليها في عام 2012، مثيرة للجدل بشكل غير عادي، حيث تولت لجنة قضائية مكونة من تسعة أعضاء النظر في ترقية القاضية، فأيد خمسة من أعضاء الهيئة تعيين مالك فيما عارضه الأربعة الآخرون.يأمل أنصار مالك، التي عملت سابقًا في محكمة لاهور العليا، وهي ثاني أعلى محكمة في النظام القضائي، أن يمهد تعيينها الطريق لمزيد من الترقيات للنساء في المحاكم الباكستانية. ووفقًا لموقع الويب الخاص بالمحكمة العليا، تلقت مالك تعليمها المبكر من مدارس في باريس ونيويورك، وحصلت لاحقًا على شهادتها في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

https://arabic.sputniknews.com/20170728/المحكمة-العليا-في-باكستان-تبعد-رئيس-الوزراء-نواز-شريف-عن-منصبه-1025336230.html

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