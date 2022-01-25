إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ تفشي الوباء

وذكرت الوزارة أنه ثبت إصابة 83 ألفا و613 شخصا بكورونا أمس، وهذا هو اليوم الثاني الذي تفوق فيه حصيلة الإصابات اليومية في إسرائيل 83 ألفا، حيث أعلنت الوزارة أمس تسجيل 83 ألفا و88 إصابة في اليوم السابق.فيما توفي أمس 18 إسرائيليا متأثرين بإصابتهم بالوباء، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 8487.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، منذ بداية الشهر الجاري، تم تشخيص إصابة 1094473 شخصا في إسرائيل بالفيروس، وخلال هذه الفترة توفي 236 بكورونا.وتشهد إسرائيل ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابات على وقع ذروة الموجة الرابعة من كورونا، وسط تفشي لمتحور أوميكرون شديد العدوى.وفي ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في العالم في معدل الإصابة مقارنة بعدد السكان في الأيام السبعة الماضية لتتقدم بذلك على الدنمارك وأندورا وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وسان مارينو وغرينلاند وبلجيكا.وكانت إسرائيل قد طعمت مواطنيها بالجرعات الثلاثة من اللقاح المضاد لكورونا، ثم شرعت في وقت سابق من الشهر الجاري في تطعيم كبار السن (60 عاما وما فوق) بالجرعة الرابعة، وتدرس حاليا تطعيم جميع سكانها بها.
وتشهد إسرائيل ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابات على وقع ذروة الموجة الرابعة من كورونا، وسط تفشي لمتحور أوميكرون شديد العدوى.
وفي ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، احتلت إسرائيل المرتبة الأولى في العالم في معدل الإصابة مقارنة بعدد السكان في الأيام السبعة الماضية لتتقدم بذلك على الدنمارك وأندورا وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وسان مارينو وغرينلاند وبلجيكا.
وكانت إسرائيل قد طعمت مواطنيها بالجرعات الثلاثة من اللقاح المضاد لكورونا، ثم شرعت في وقت سابق من الشهر الجاري في تطعيم كبار السن (60 عاما وما فوق) بالجرعة الرابعة، وتدرس حاليا تطعيم جميع سكانها بها.