إسرائيل... رئيس "الشاباك" يزور بؤرة "يتسهار" في الضفة على خلفية تصاعد عنف المستوطنين
11:53 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 25.01.2022)
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
© AP Photo / Majdi Mohammed
زار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار بؤرة "يتسهار" الاستيطانية شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، للاطلاع على أعمال العنف الأخيرة التي اركتبها مستوطنون بحق فلسطينيين.
كما قام بار وعدد من مسؤولي الجهاز الأمني بجولة في بؤرة جفعات رونين الاستيطانية وبلدة حوارة الفلسطينية التي شهدت أمس هجوما شنه "شباب التلال" من سكان البؤر الاستيطانية على المواطنين ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح بينهم طفل رضيع، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وكان شبان المستوطنين يسيرون في قافلة بسيارات احتفالا بإطلاق سراح أحد زملائهم ألقى قنبلة صوت على منزل فلسطيني، قبل أن يبدأوا في رشق الحجارة على كل ما يصادفهم في البلدة، ما تسبب أيضا في إلحاق الضرر بـ 20 سيارة ومحلين تجاريين.
23 يناير, 11:31 GMT
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تعقيبا على الواقعة: "الأحداث الأخيرة للجريمة القومية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)- خطيرة وسنعمل بقوة ضدها. كل من يلقي الحجارة ويشعل المركبات ويستخدم السلاح البارد أو الناري فهو إرهابي وهكذا سنتعامل معه".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "أجريت مناقشات حول هذا الموضوع ونحن بصدد تعزيز القوات على الأرض، وبناء القوة مع الشرطة وجهاز الأمن العام، وتركيز الجهود العملياتية والقانونية".
האירועים האחרונים של פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון - חמורים ונפעל נגדם ביד קשה. מי שמיידה אבנים, מצית רכבים ומשתמש בנשק קר או חם - הוא טרוריסט וכך נתייחס אליו. כינסתי דיונים בנושא ואנו נמצאים בתהליך לחיזוק הכוחות בשטח, בניין הכוח עם המשטרה והשב"כ, וריכוז מאמצים מבצעיים ומשפטיים.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 24, 2022
فيما علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة على الواقعة بالقول: "نطالب، بالتحقيق وتوقيف المتهمين، وإعلان هذه الجماعات على أنها إرهابية، واعتبار الجرحى ضحايا لحوادث الكراهية، وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تنبثق منها حوادث عنف المستوطنين".
אנחנו דורשים:— שלום עכשיו (@PeaceNowIL) January 25, 2022
1.חקירות ועצורים
2.הכרזה על הקבוצות האלה כאגוני טרור
3.הכרה בפצועים כנפגעי פעולות איבה
4.פינוי המאחזים הלא חוקיים מהם יוצאים אירועי אלימות מתנחלים. לא במקרה האירוע הזה יצא מהמאחז גבעת רונן שיוצאת ממנו אלימות באופן תדיר
בשישי הבא 4.2 נהיה שוב בבורין בכוחות גדולים!
والجمعة الماضية، هاجمت مجموعة من المستوطنين ملثمين بالحجارة والعصي مجموعة من النشطاء اليساريين من منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" وفلسطينيين بالقرب من قرية بورين الفلسطينية شمالي الضفة.
وأشعل المتستوطنون النار في سيارة الناشطين. وأصيب سبعة نشطاء بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا مصابين بجروح في الرأس وكسور في اليد، وفق قناة "كان".