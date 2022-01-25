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إصابة 7 في حادث أثناء هبوط طائرة إف-35 على حاملة طائرات أمريكية
إصابة 7 في حادث أثناء هبوط طائرة إف-35 على حاملة طائرات أمريكية
قالت البحرية الأمريكية، إن سبعة عسكريين أصيبوا وتمكن طيار من القفز من طائرته، يوم الاثنين. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T01:44+0000
2022-01-25T01:55+0000
إف-35
البحرية الأمريكية
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وبحسب بيان للبحرية الأمريكية، وقع الحادث بينما كانت الطائرة وهي من طراز (إف-35 سي) تهبط على حاملة الطائرات يو.إس.إس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.وجاء في بيان للبحرية، أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.وأضاف البيان، أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي."وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة، وفقا لرويترز.وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.
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إف-35, البحرية الأمريكية

إصابة 7 في حادث أثناء هبوط طائرة إف-35 على حاملة طائرات أمريكية

01:44 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 01:55 GMT 25.01.2022)
© AFP 2021 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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قالت البحرية الأمريكية، إن سبعة عسكريين أصيبوا وتمكن طيار من القفز من طائرته، يوم الاثنين.
وبحسب بيان للبحرية الأمريكية، وقع الحادث بينما كانت الطائرة وهي من طراز (إف-35 سي) تهبط على حاملة الطائرات يو.إس.إس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.
وجاء في بيان للبحرية، أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان، أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام، وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي."
وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا، بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات.
وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة، وفقا لرويترز.
وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.
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