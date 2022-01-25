https://arabic.sputniknews.com/20220125/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-مجنحين-باتجاه-بحر-اليابان-1057050621.html

إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين باتجاه بحر اليابان

إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنحين باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، صاروخين مجنحين لم يعرف نوعهما باتجاه بحر اليابان. 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T08:01+0000

2022-01-25T08:01+0000

2022-01-25T08:01+0000

كوريا الشمالية

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ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن مصادر عسكرية، قولها إن "هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية سجلت، صباح الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين، يفترض أنهما صاروخا كروز مجنحان، وأنه يتم تحليل معلومات إضافية بهذا الصدد".وأكدت الوكالة أن "اختبارات صواريخ كروز لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفا أنه "لذلك لا يقوم الجيش الكوري الجنوبي، بإخطار الجمهور بمثل عمليات الإطلاق هذه".وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت، الخميس الماضي، إن كوريا الشمالية ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وستبحث استئناف "كل الأنشطة المعلقة".وأفادت وكالة "رويترز"، بأن كوريا الشمالية تلِّوح، على ما يبدو، بوقف اختياري تفرضه على اختبار قنابلها النووية وصواريخها بعيدة المدى.ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب سلسلة تجارب صاروخية أجرتها الأخيرة في الفترة الماضية، في وقت قوبل المسعى الأمريكي لفرض عقوبات جديدة برد غاضب من كوريا الشمالية، وهو ما أثار مخاوف من العودة إلى فترة ما يعرف بتهديدات "النار والغضب" التي شهدها عام 2017.ويشار إلى أن كوريا الشمالية قد أجرت، أخيرا، رابع تجربة صاروخية هذا العام، بعد عمليتي إطلاق "لصاروخين أسرع من الصوت" قادرين على التحرك بسرعة عالية والمناورة بعد الإقلاع، واختبار آخر شمل منظومة صواريخ على عربات قطار.وأثارت الوتيرة السريعة لعمليات الإطلاق الكورية الشمالية تنديدا أمريكيا ومسعى لفرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة على بيونغ يانغ التي هددت بأفعال أشد.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/كوريا-الشمالية-تنذر-باستئناف-تجاربها-النووية-والصاروخية-1056711920.html

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