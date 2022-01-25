"إقرار بالذنب"... زعيم "شاس" الإسرائيلي يعترف بارتكاب مخالفات ضريبية

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أدين رئيس حزب شاس أريه درعي، اليوم (الثلاثاء)، بارتكاب جرائم ضريبية في محكمة الصلح في القدس، بعد اعترافه بما هو منسوب إليه في لائحة الاتهام. بعد ذلك، ستصدر المحكمة حكمها بحقه".وأضافت: " كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، يطلب الادعاء عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا، وغرامة قدرها 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).وتشمل صفقة درعي مع الإدعاء العام خمس جرائم بموجب قانون ضريبة الدخل وجريمة بموجب قانون الضرائب العقارية.وتم تقديم لائحة الاتهام ضد درعي قبل نحو شهر وتم الاتفاق على أن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لن يطلب فرض "وصمة عار" على رئيس حزب "شاس" الديني، وهو إجراء قانوني في حالة ارتكاب جرائم مخلة بالشرف يحول دون ممارسة مرتكبها لأي عمل سياسي في المستقبل.وفي إطار الصفقة، قدم درعي استقالته من الكنيست الإسرائيلي، أمس الأول (الأحد)، فيما تدخل الاستقالة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.ودرعي هو رئيس حزب "شاس" الديني (9 مقاعد في الكنيست من أصل 120)، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية من 2016 حتى منتصف 2021.
اعترف وزير الداخلية الإسرائيلي السابق آريه درعي، اليوم الثلاثاء، بارتكاب مخالفات تشمل تهربا من الضرائب، وذلك في إطار صفقة "إقرار بالذنب" وقّعها مع الادعاء العام.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أدين رئيس حزب شاس أريه درعي، اليوم (الثلاثاء)، بارتكاب جرائم ضريبية في محكمة الصلح في القدس، بعد اعترافه بما هو منسوب إليه في لائحة الاتهام. بعد ذلك، ستصدر المحكمة حكمها بحقه".
وأضافت: " كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، يطلب الادعاء عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا، وغرامة قدرها 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).
وتشمل صفقة درعي مع الإدعاء العام خمس جرائم بموجب قانون ضريبة الدخل وجريمة بموجب قانون الضرائب العقارية.
وتم تقديم لائحة الاتهام ضد درعي قبل نحو شهر وتم الاتفاق على أن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لن يطلب فرض "وصمة عار" على رئيس حزب "شاس" الديني، وهو إجراء قانوني في حالة ارتكاب جرائم مخلة بالشرف يحول دون ممارسة مرتكبها لأي عمل سياسي في المستقبل.
وفي إطار الصفقة، قدم درعي استقالته من الكنيست الإسرائيلي، أمس الأول (الأحد)، فيما تدخل الاستقالة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
ودرعي هو رئيس حزب "شاس" الديني (9 مقاعد في الكنيست من أصل 120)، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية من 2016 حتى منتصف 2021.