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https://arabic.sputniknews.com/20220125/إندونيسيا-وسنغافورة-توقعان-اتفاقيات-تعاون-أمني-ودفاعي-1057046739.html
إندونيسيا وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي
إندونيسيا وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي
وقّعت حكومتا إندونيسيا وسنغافورة اتفاقيات تشمل التعاون الأمني والدفاع والجوي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:49+0000
2022-01-25T06:49+0000
2022-01-25T06:49+0000
أخبار آسيا
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وحسب وكالة "رويترز"، فقد وقعت الحكومتان، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات تشمل تبادل المجرمين، والتعاون الدفاعي، وفي مجال الطيران.وشمل التوقيع الذي أذاعته إندونيسيا عبر قناة الحكومة الرسمية في موقع يوتيوب، لقاء بين الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة السنغافوري لي هسين لونج في جزيرة بنتان الإندونيسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار آسيا
إندونيسيا وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي
وقّعت حكومتا إندونيسيا وسنغافورة اتفاقيات تشمل التعاون الأمني والدفاع والجوي.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد وقعت الحكومتان، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات تشمل تبادل المجرمين، والتعاون الدفاعي، وفي مجال الطيران.
وشمل التوقيع الذي أذاعته
إندونيسيا
عبر قناة الحكومة الرسمية في موقع يوتيوب، لقاء بين الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة السنغافوري لي هسين لونج في جزيرة بنتان الإندونيسية.