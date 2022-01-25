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إندونيسيا وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي
إندونيسيا وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي
وقّعت حكومتا إندونيسيا وسنغافورة اتفاقيات تشمل التعاون الأمني والدفاع والجوي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T06:49+0000
2022-01-25T06:49+0000
أخبار آسيا
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وحسب وكالة "رويترز"، فقد وقعت الحكومتان، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات تشمل تبادل المجرمين، والتعاون الدفاعي، وفي مجال الطيران.وشمل التوقيع الذي أذاعته إندونيسيا عبر قناة الحكومة الرسمية في موقع يوتيوب، لقاء بين الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة السنغافوري لي هسين لونج في جزيرة بنتان الإندونيسية.
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أخبار آسيا

إندونيسيا وسنغافورة توقعان اتفاقيات تعاون أمني ودفاعي

06:49 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / Patrik Stollarz
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وقّعت حكومتا إندونيسيا وسنغافورة اتفاقيات تشمل التعاون الأمني والدفاع والجوي.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد وقعت الحكومتان، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات تشمل تبادل المجرمين، والتعاون الدفاعي، وفي مجال الطيران.
وشمل التوقيع الذي أذاعته إندونيسيا عبر قناة الحكومة الرسمية في موقع يوتيوب، لقاء بين الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة السنغافوري لي هسين لونج في جزيرة بنتان الإندونيسية.
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