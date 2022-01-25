الأردن... المنخفض الجوي يعزز المخزون المائي بـ 20 مليون متر مكعب

وقالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، إن المنخفض الجوي الأخير رفع كمية الأمطار التراكمية التي شهدتها المملكة منذ بداية موسم الشتاء إلى 39% من المعدل السنوي الطويل الأمد والذي يصل إلى 8.1 مليار متر مكعب.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها محاسنة، مساء أمس الاثنين، لبرنامج "صوت المملكة"، الذي تبثه قناة "المملكة" (حكومية).وأوضحت أن المنخفض الجوي "رفد سدود الأردن البالغ عددها 14 سدا، منذ بداية الموسم المطري بنحو 20 مليون متر مكعب؛ مما رفع نسبة التخزين في السدود إلى 28% من المخزون الكلي".وأشارت محاسنة إلى أن السعة الكلية لتخزين السدود في الأردن تصل إلى 336 مليون متر مكعب، فيما يصل مجموع المخزن حاليا إلى نحو 96 مليونا.وقالت إنه نظرا لأن بعض السدود قد مر على تشغيلها أكثر من 40 عاما، فقد تراكمت فيها كميات من الطمني والرسوبيات.وأضافت محاسنة في هذا الصدد: "مجموع التخزين الحالي للسدود هو 96 مليون متر مكعب، فهناك نسبة لا بأس بها تشكل الطمي والرسوبيات".وأشارت إلى أن سلطة وادي الأردن تعمل منذ وقت على قياس الرسوبيات لمعرفة نسبتها من المخزون الكلي للسدود، وسيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، ثم البدء بتنظيف تلك السدود.وتعرض الأردن، أمس الأول (الأحد)، إلى منخفض جوي من الدرجة الثانية (الاعتيادية)، انخفضت على أثره درجات الحرارة وكان مصحوبا بزخات الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق أغلب المرتفعات الجبلية العالية، بحسب "طقس العرب".
رفع المنخفض الجوي الذي شهده الأردن أخيرا نسبة التخزين في السدود إلى 28% من مخزونها الكلي، بحسب مسؤول حكومي.
وقالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، إن المنخفض الجوي الأخير رفع كمية الأمطار التراكمية التي شهدتها المملكة منذ بداية موسم الشتاء إلى 39% من المعدل السنوي الطويل الأمد والذي يصل إلى 8.1 مليار متر مكعب.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها محاسنة، مساء أمس الاثنين، لبرنامج "صوت المملكة"، الذي تبثه قناة "المملكة" (حكومية).
وأوضحت أن المنخفض الجوي "رفد سدود الأردن البالغ عددها 14 سدا، منذ بداية الموسم المطري بنحو 20 مليون متر مكعب؛ مما رفع نسبة التخزين في السدود إلى 28% من المخزون الكلي".
وأشارت محاسنة إلى أن السعة الكلية لتخزين السدود في الأردن تصل إلى 336 مليون متر مكعب، فيما يصل مجموع المخزن حاليا إلى نحو 96 مليونا.
وقالت إنه نظرا لأن بعض السدود قد مر على تشغيلها أكثر من 40 عاما، فقد تراكمت فيها كميات من الطمني والرسوبيات.
وأضافت محاسنة في هذا الصدد: "مجموع التخزين الحالي للسدود هو 96 مليون متر مكعب، فهناك نسبة لا بأس بها تشكل الطمي والرسوبيات".
وأشارت إلى أن سلطة وادي الأردن تعمل منذ وقت على قياس الرسوبيات لمعرفة نسبتها من المخزون الكلي للسدود، وسيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، ثم البدء بتنظيف تلك السدود.
وتعرض الأردن، أمس الأول (الأحد)، إلى منخفض جوي من الدرجة الثانية (الاعتيادية)، انخفضت على أثره درجات الحرارة وكان مصحوبا بزخات الأمطار المخلوطة بالثلوج فوق أغلب المرتفعات الجبلية العالية، بحسب "طقس العرب".