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الإمارات تثمن موقف روسيا الداعم لها في مجلس الأمن حول هجمات "أنصار الله"
الإمارات تثمن موقف روسيا الداعم لها في مجلس الأمن حول هجمات "أنصار الله"
ثمّن وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، موقف روسيا الداعم لبلاده، في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حول الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:14+0000
2022-01-25T11:14+0000
روسيا
أخبار روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، أن عبد الله بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، وثمّن خلاله موقف روسيا الداعم للإمارات في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي حول الهجمات التي شنها الحوثيون على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات.من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي "بمستوى العلاقات بين البلدين، والدور البارز الذي تبذله الإمارات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما أفادت الوكالة الإماراتية.وقبل يومين، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا أدان فيه الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" ضد الإمارات ومواقع في السعودية.وكانت "أنصار الله" أعلنت، أمس، استهداف مواقع في السعودية والإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة اليمنية تبنيها هجوما على مواقع في منطقة المصفح ومطار أبوظبي في الإمارات.ويأتي التصعيد على خلفية تقدمات ميدانية أحرزتها قوات "ألوية العمالقة" اليمنية المدعومة من الإمارات، ضد "أنصار الله" في الفترة الأخيرة.
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روسيا, أخبار روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تثمن موقف روسيا الداعم لها في مجلس الأمن حول هجمات "أنصار الله"

11:14 GMT 25.01.2022
© AP Photo / Mary Altafferيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وصفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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ثمّن وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، موقف روسيا الداعم لبلاده، في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حول الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد الإمارات.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، أن عبد الله بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، وثمّن خلاله موقف روسيا الداعم للإمارات في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي حول الهجمات التي شنها الحوثيون على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال، على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع موسكو وأبوظبي.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الروسي "بمستوى العلاقات بين البلدين، والدور البارز الذي تبذله الإمارات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما أفادت الوكالة الإماراتية.
وقبل يومين، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا أدان فيه الهجمات التي شنتها جماعة "أنصار الله" ضد الإمارات ومواقع في السعودية.
وكانت "أنصار الله" أعلنت، أمس، استهداف مواقع في السعودية والإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة اليمنية تبنيها هجوما على مواقع في منطقة المصفح ومطار أبوظبي في الإمارات.
ويأتي التصعيد على خلفية تقدمات ميدانية أحرزتها قوات "ألوية العمالقة" اليمنية المدعومة من الإمارات، ضد "أنصار الله" في الفترة الأخيرة.
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