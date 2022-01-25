الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء إجراءات السفر الإضافية التي أدخلتها بعض الدول خلال الجائحة

أمستردام-سبوتنيك. وقال بيان الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن "وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد العمل بالشهادة الرقمية، التي تثبت سواء تلقي الشخص اللقاح أو كان يحمل نتيجة اختبار سلبي أو سبق له الإصابة بفيروس كورونا".كما دعا وزراء خارجية الاتحاد، الدول الأوروبية إلى إنهاء إجراءات السفر الإضافية التي أدخلتها بعض الدول في الأسابيع الماضية، على حد قول البيان.وقررت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال فتح المتاجر والأماكن الترفيهية والملاعب الرياضية وإمكانية إجراء الحفلات الموسيقية.وذكرت وكالة "فرنس 24" الفرنسية أن إجراءات التخفيف ستشمل الأماكن العامة التي ستفتح أمام المواطنين بعد إغلاقها لفترة معينة.وأشارت الوكالة إلى أن عمليات التخفيف وفتح الأماكن جاء بشرط إبراز المواطنين تصريحات تفيد بتلقيهم لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن موافقته على تمديد العمل بالشهادة الرقمية الخاصة بتسهيل السفر بين الدول الأوروبية، داعيا إلى إنهاء الإجراءات الإضافية التي أدخلتها بعض دول أوروبا للسماح بالسفر خلال فترة الجائحة في الأسابيع الماضية.
أمستردام-سبوتنيك. وقال بيان الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن "وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد العمل بالشهادة الرقمية، التي تثبت سواء تلقي الشخص اللقاح أو كان يحمل نتيجة اختبار سلبي أو سبق له الإصابة بفيروس كورونا".
وأوضح البيان أن "الشهادة خاصة بتسهيل السفر بين الدول الأوروبية خلال جائحة فيروس كورونا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو العام الماضي".
كما دعا وزراء خارجية الاتحاد، الدول الأوروبية إلى إنهاء إجراءات السفر الإضافية التي أدخلتها بعض الدول في الأسابيع الماضية، على حد قول البيان.
وقررت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال فتح المتاجر والأماكن الترفيهية والملاعب الرياضية وإمكانية إجراء الحفلات الموسيقية.