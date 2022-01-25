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الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود السفر الخاصة بكورونا
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود السفر الخاصة بكورونا
ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات الدول بضرورة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على السفر. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:52+0000
2022-01-25T16:52+0000
إجراءات
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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سبوتنيك- وحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أصدره اليوم الثلاثاء، أكد أنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم تخفيف قيود السفر التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا.وجاء في البيان: "حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على تسريع تخفيف قيود السفر، حيث يستمر فيروس كورونا في التطور من الوباء إلى المرحلة المستوطنة".وقال البيان": مع تجربة متغير أوميكرون، هناك أدلة علمية متزايدة وآراء تعارض استهداف المسافرين بالقيود والحظر المفروض على البلد للسيطرة على انتشار كورونا".وأضاف أن حقيقة وجود متغير فيروس كورونا أوميكرون في جميع أنحاء العالم، يعني أن السفر لا يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى إضافية.وقال: "لدينا عامان من الخبرة لإرشادنا إلى مسار مبسط ومنسق للسفر العادي عندما يكون فيروس كورونا مستوطنًا"، لافتا إلى وجوب "أن يدرك هذا الوضع الطبيعي أن المسافرين، مع استثناءات قليلة جدًا، لن يمثلوا خطرًا أكبر مما هو موجود في عامة السكان".
https://arabic.sputniknews.com/20200423/نائب-رئيس-اتحاد-النقل-الجوي-الدولي-24-مليار-دولار-خسائر-شركات-طيران-الشرق-الأوسط-بسبب-كورونا-1045258292.html
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إجراءات, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث الحكومات على تخفيف قيود السفر الخاصة بكورونا

16:52 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / ERIC PIERMONTأكبر طائرة ركاب بالعالم "إيرباص A380"
أكبر طائرة ركاب بالعالم إيرباص A380 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / ERIC PIERMONT
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ناشد الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات الدول بضرورة تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على السفر.
سبوتنيك- وحسب بيان للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أصدره اليوم الثلاثاء، أكد أنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم تخفيف قيود السفر التي كانت مفروضة خلال جائحة كورونا.
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وجاء في البيان: "حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على تسريع تخفيف قيود السفر، حيث يستمر فيروس كورونا في التطور من الوباء إلى المرحلة المستوطنة".
وعلى وجه التحديد، دعا الاتحاد السلطات إلى إزالة جميع قيود السفر للأشخاص "الذين تم تطعيمهم بالكامل" بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وإزالة حظر السفر وتسريع تخفيف قيوده اعترافًا بأن المسافرين لا يشكلون خطرًا أكبر لنشر فيروس كورونا، مما هو موجود بالفعل في عموم السكان.
وقال البيان": مع تجربة متغير أوميكرون، هناك أدلة علمية متزايدة وآراء تعارض استهداف المسافرين بالقيود والحظر المفروض على البلد للسيطرة على انتشار كورونا".

وأوضح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي في البيان أن تلك الإجراءات لم تنجح.

وأضاف أن حقيقة وجود متغير فيروس كورونا أوميكرون في جميع أنحاء العالم، يعني أن السفر لا يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى إضافية.

وحذر والش، من أن قيود السفر المفروضة على مدى عامين خلال الوباء خلقت وضعا غير موات ومكلف للمسافرين وشركات السفر على حد سواء.

وقال: "لدينا عامان من الخبرة لإرشادنا إلى مسار مبسط ومنسق للسفر العادي عندما يكون فيروس كورونا مستوطنًا"، لافتا إلى وجوب "أن يدرك هذا الوضع الطبيعي أن المسافرين، مع استثناءات قليلة جدًا، لن يمثلوا خطرًا أكبر مما هو موجود في عامة السكان".
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