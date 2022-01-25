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البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا
البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام الوضع حول حدود أوكرانيا، بحثا عن دلائل على "حتمية الهجوم... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T02:59+0000
2022-01-25T02:59+0000
روسيا
البنتاغون
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، "نتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير جدا. وصدقوني أن لدينا صورة واضحة للغاية لما هو موجود لديهم هناك، وما يستمرون بنقله إلى غرب روسيا وبيلاروس".وتابع، "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لما قد يكون دليلا على حتمية الهجوم".وأضاف، "نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد، لكننا نتابع مثل هذه الدلائل عن كثب".وزعم المتحدث باسم البنتاغون أن روسيا تواصل زيادة مجموعة القوات على الحدود مع أوكرانيا، بما في ذلك على أراضي بيلاروس، وأن واشنطن لا ترى دليلا على "خفض التوتر في المنقطة" بعد.يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لأي هجوم على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/البنتاغون-8500-جندي-على-أهبة-الاستعداد-للانتشار-في-أوروبا-حال-حدوث-تصعيد-في-أوكرانيا-1057041651.html
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روسيا, البنتاغون, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا

02:59 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / Mandel Ngan
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام الوضع حول حدود أوكرانيا، بحثا عن دلائل على "حتمية الهجوم الروسي"، ولكنه لم يرصد بعد أي دليل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، "نتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير جدا. وصدقوني أن لدينا صورة واضحة للغاية لما هو موجود لديهم هناك، وما يستمرون بنقله إلى غرب روسيا وبيلاروس".
وتابع، "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لما قد يكون دليلا على حتمية الهجوم".
وأضاف، "نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد، لكننا نتابع مثل هذه الدلائل عن كثب".
عودة قوات الجيش الأمريكي من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
البنتاغون: 8500 جندي على أهبة الاستعداد للانتشار في أوروبا حال حدوث تصعيد في أوكرانيا
أمس, 20:30 GMT
وزعم المتحدث باسم البنتاغون أن روسيا تواصل زيادة مجموعة القوات على الحدود مع أوكرانيا، بما في ذلك على أراضي بيلاروس، وأن واشنطن لا ترى دليلا على "خفض التوتر في المنقطة" بعد.
يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لأي هجوم على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.
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