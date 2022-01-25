البنتاغون: لا دليل بعد على حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، "نتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير جدا. وصدقوني أن لدينا صورة واضحة للغاية لما هو موجود لديهم هناك، وما يستمرون بنقله إلى غرب روسيا وبيلاروس".وتابع، "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لما قد يكون دليلا على حتمية الهجوم".وأضاف، "نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد، لكننا نتابع مثل هذه الدلائل عن كثب".وزعم المتحدث باسم البنتاغون أن روسيا تواصل زيادة مجموعة القوات على الحدود مع أوكرانيا، بما في ذلك على أراضي بيلاروس، وأن واشنطن لا ترى دليلا على "خفض التوتر في المنقطة" بعد.يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لأي هجوم على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام الوضع حول حدود أوكرانيا، بحثا عن دلائل على "حتمية الهجوم الروسي"، ولكنه لم يرصد بعد أي دليل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، "نتابع الوضع عن كثب وباهتمام كبير جدا. وصدقوني أن لدينا صورة واضحة للغاية لما هو موجود لديهم هناك، وما يستمرون بنقله إلى غرب روسيا وبيلاروس".
وتابع، "من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لما قد يكون دليلا على حتمية الهجوم".