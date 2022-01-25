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https://arabic.sputniknews.com/20220125/البيت-الأبيض-واشنطن-تستعد-لفرض-عقوبات-متزامنة-وليست-مرحلية-ضد-روسيا-1057158041.html
البيت الأبيض: واشنطن تستعد لفرض عقوبات متزامنة وليست مرحلية ضد روسيا
البيت الأبيض: واشنطن تستعد لفرض عقوبات متزامنة وليست مرحلية ضد روسيا
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعد لفرض عقوبات على روسيا لمرة واحدة وليس على مراحل، في حال شنت هجوما على أوكرانيا. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T15:33+0000
2022-01-25T15:33+0000
العالم
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وأوضح المسؤول الأمريكي في إفادة عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، "نحن على استعداد لفرض عقوبات ذات عواقب واسعة النطاق، وهو ما لم نفكر فيه في عام 2014. وهذا يعني أنه لن يكون هناك (مقدمة) على مراحل. هذه المرة سنبدأ من القمة ونبقى هناك".كما أشار المسؤول إلى أن روسيا ستشعر بالعواقب إذا قررت استخدام إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للضغط، قائلا " إذا قررت روسيا استخدام إمدادات الغاز كسلاح، فسيؤدي ذلك إلى عواقب على الاقتصاد".حسب قوله، في حالة ضوابط التصدير، الحديث يدور عن تقنيات متطورة تطورها وتصنعها الولايات المتحدة وتساهم بشكل رئيسي في "الطموحات الاستراتيجية الروسية".وأوضح أن هذه في جوهرها قيود على التجارة والصادرات من الولايات المتحدة إلى روسيا، هذه الإجراءات يجب أن تدمر الذكاء الاصطناعي والدفاع والفضاء ومجالات رئيسية أخرى.وقال البيت الأبيض إن العقوبات المالية الأمريكية ضد روسيا ستكون أصعب مما كانت عليه في 2014، عندما انخفض الروبل بنسبة 50%، وأنفق البنك المركزي 25% من احتياطياته لدعمها.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أمريكا-فرض-عقوبات-على-روسيا-الآن-قد-لا-يكون-له-تأثير-رادع-1056877889.html
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البيت الأبيض: واشنطن تستعد لفرض عقوبات متزامنة وليست مرحلية ضد روسيا

15:33 GMT 25.01.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعد لفرض عقوبات على روسيا لمرة واحدة وليس على مراحل، في حال شنت هجوما على أوكرانيا.
وأوضح المسؤول الأمريكي في إفادة عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، "نحن على استعداد لفرض عقوبات ذات عواقب واسعة النطاق، وهو ما لم نفكر فيه في عام 2014. وهذا يعني أنه لن يكون هناك (مقدمة) على مراحل. هذه المرة سنبدأ من القمة ونبقى هناك".
كما أشار المسؤول إلى أن روسيا ستشعر بالعواقب إذا قررت استخدام إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للضغط، قائلا " إذا قررت روسيا استخدام إمدادات الغاز كسلاح، فسيؤدي ذلك إلى عواقب على الاقتصاد".

وتابع أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير مراقبة الصادرات ضد روسيا الاتحادية في حال حدوث تصعيد حول أوكرانيا، "كما أننا مستعدون لإدخال ضوابط جديدة على الصادرات تتعلق باستراتيجية بوتين على المدى المتوسط. ضوابط التصدير ستحرم روسيا مما تحتاجه وما لا تستطيع ببساطة استبداله".

حسب قوله، في حالة ضوابط التصدير، الحديث يدور عن تقنيات متطورة تطورها وتصنعها الولايات المتحدة وتساهم بشكل رئيسي في "الطموحات الاستراتيجية الروسية".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
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23 يناير, 14:40 GMT
وأوضح أن هذه في جوهرها قيود على التجارة والصادرات من الولايات المتحدة إلى روسيا، هذه الإجراءات يجب أن تدمر الذكاء الاصطناعي والدفاع والفضاء ومجالات رئيسية أخرى.
وقال البيت الأبيض إن العقوبات المالية الأمريكية ضد روسيا ستكون أصعب مما كانت عليه في 2014، عندما انخفض الروبل بنسبة 50%، وأنفق البنك المركزي 25% من احتياطياته لدعمها.
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